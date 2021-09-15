中國首8個月固定資產投資按年增長8.9%

中國國家統計局9月15日公布，1-8月份，全國固定資產投資（不含農户）346913億元（人民幣，下同），按年增長8.9%；比2019年1-8月份增長8.2%，兩年平均增長4.0%。其中，民間固定資產投資198559億元，按年增長11.5%。從按月看，8月份固定資產投資（不含農户）增長0.16%。
分產業看，第一產業投資9048億元，按年增長18.1%；第二產業投資104911億元，增長12.9%；第三產業投資232954億元，增長6.8%。
第二產業中，工業投資按年增長12.9%。其中，採礦業投資增長6.7%，製造業投資增長15.7%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業投資增長1.1%。
第三產業中，基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）按年增長2.9%。其中，水利管理業投資增長7.3%，公共設施管理業投資增長0.7%，道路運輸業投資增長2.1%，鐵路運輸業投資下降4.8%。
分地區看，東部地區投資按年增長8.2%，中部地區投資增長15.7%，西部地區投資增長7.5%，東北地區投資增長8.7%。
分登記註冊類型看，內資企業投資按年增長8.7%，港澳台商企業投資增長15.7%，外商企業投資增長8.1%。