澳門傳加辣《博彩法》　濠賭股暴瀉　大行最新觀點一文睇清

澳門政府由今天起至10月29日，就修改《博彩法》進行公眾諮詢。據報諮詢建議除了取消「副牌」制度之外，更建議委派政府代表進入博企，以監察博彩公司履行義務，更可能要獲政府批准才可派發股息，增加澳門本地居民在博彩企業中的持股比例等。

消息拖累濠賭股插水，金沙中國（1928）瀉超26%，銀娛（0027）跌近16%，永利澳門（1128）跌近24%，澳博（0880）、新濠國際（0200）插逾15%，美高梅中國（2282）則挫超16%；金界控股（3918）微跌2.67%。

對於澳門博彩法修改將進行公眾諮詢，瑞信認為當中或有五項負面影響，而美銀證券就指市場對此反應過度。

瑞信：有五項負面解讀

瑞信發表報告指，一是由於澳門政府提出額外的注資和持股要求，存在股權稀釋風險；二是派息需要預先批准，損害股東回報；三是隨着政府代表進入公司監督日常運營，賭場可能需要在未來將社會責任作為更優先的事項，從因減低投資回報率；四是諮詢文本建議新增非法接受現金或其他款項的存放罪，縮減澳門的貴賓廳或高端中場資金池；五是在目前行業需求疲軟的基礎上，監管風險增加，該行料拖累濠賭股的估值倍數。

該行表示，今年以來中央政府已經加大對互聯網和房地產等行業的監管和執法力度，澳門政府似乎採取同樣的方向加強監管。

澳門政府由今天起至10月29日，就修改《博彩法》進行公眾諮詢。（資料圖片）

美銀：市場反應過度

美銀證券發表研究報告，澳門政府就修改博彩法展開諮詢，市場或對消息反應過度。雖然澳門諮詢修改博彩法有些負面，但未如預期般差，澳門博彩業一直是受到嚴格監管的行業，相信額外的監管不會破壞股東價值，最重要的問題是賭牌數量尚未確定。

該行又提到，目前未見當局對外國背景公司有差別待遇，但指出在董事會層面有一名政府代表，將可確保公司利益符合澳門政府長期發展目標，亦能夠解釋疫情期間博彩運營商都沒有解僱任何本地員工。

摩通降級濠賭股

摩根大通發表研究報告，指出政策信號表明在賭場即將更新賭牌的過程中，監管對資本管理和日常運營的審查將更加嚴格，雖然實際監管和執行水平仍是爭論的焦點，但已令投資者大為憂慮，足以令濠賭股降級。

該行下調永利澳門、金沙和新濠國際評級至減持，下調銀河娛樂、澳博和美高梅評級至中性。