《博彩法》傳加辣　賭股市值蒸發千億　彭博：澳門迎中國式監管

澳門政府由今天起至10月29日，就修改《博彩法》進行公眾諮詢。據報諮詢建議除了取消「副牌」制度之外，更建議委派政府代表進入博企，以監察博彩公司履行義務，更可能要獲政府批准才可派發股息，增加澳門本地居民在博彩企業中的持股比例等。

消息拖累濠賭股全線下跌，據《彭博》報道，濠賭股總市值蒸發140 億美元（折合約1,089億港元），當中美國運營商遭遇最嚴重的拋售，業內人士和分析師對澳門「加辣」《博彩法》感到沮喪，因為「中國式」監管似乎終於到達了澳門。

投資經理SpringOwl Asset Management 的首席執行官、前拉斯維加斯金沙集團董事會成員Jason Ader表示，關於中國現在是否可以投資存在爭議，雖然不希望看到監管增加、稅收增加、行動受限，但這一切似乎已成事實，並延續至澳門。

《彭博》分析師指，像金沙這樣大型的西方運營商不太可能失去執照。（資料圖片）

賭客或轉戰菲律賓、柬埔寨

報道指，近幾年來，中國一直在限制澳門貴賓投注者的活動，因為擔心那裡的高賭注可能成為貨幣外流和洗黑錢的渠道，並打擊由中介人組織的前往澳門和其他海外目的地的的賭博之旅，以更廣泛地打擊賭場博彩。

彭博分析師表示，迎合豪賭客的賭場運營商可能面臨更大的壓力，需要在非博彩業上進行更多投資，並更加努力地吸引優質大眾市場。

報道又指，長期以來，中國一直對賭博持悲觀態度，稱其對家庭的影響並將其與社會不和諧聯繫起來。隨著對澳門的監管力度加大，賭客將前往菲律賓和柬埔寨等監管較少的市場。

不過，分析師又指，雖然像金沙這樣大型的西方運營商不太可能失去執照，但就投資者對中國的緊張程度而言，澳門感覺不像五年前那樣了。