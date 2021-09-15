眾安國際推基金服務　入場費低至1元

撰文：張偉倫
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眾安國際旗下一站式金融服務平台ZA One宣布推出基金服務。用家毋須支付仕何買賣費用及平台費，入場費最低為1元。

眾安國際指出，用戶首次認購基金達1萬元，可獲100元獎賞。

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