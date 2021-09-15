南向債券通9月24日正式開通　每年額度5000億元人民幣

為促進內地與香港債券市場共同發展，中國人民銀行、香港金融管理局聯合宣布，南向通債券通將於9月24日（下周五）上線。人行指出，「南向通」跨境資金淨流出額上限不超過年度總額度和每日額度。目前，「南向通」年度總額度為5,000億元等值人民幣，每日額度為200億元等值人民幣。

人行指出，內地投資者暫定為中國人民銀行2020年度公開市場業務一級交易商中的41家銀行類金融機構（不含非銀行類金融機構與農村金融機構），當中包括招商銀行、建設銀行、花旗銀行（中國）、滙豐銀行（中國）、工商銀行、郵儲行、渣打銀行（中國）等等；合格境內機構投資者（QDII）和人民幣合格境內機構投資者（RQDII）也可以通過「南向通」開展境外債券投資。交易對手方暫定為香港金融管理局指定的「南向通」做市商。

「南向通」通過在交易、託管、結算、匯兌等各個環節的設計，實現資金閉環管理，並通過交易託管資料包告等方式，強化穿透式監管與監測。

監管機構採取確保投資合法權益

公告指，「南向通」是指內地機構投資者通過內地與香港基礎服務機構連接，投資於香港債券市場的機制安排。南向通是中央政府支持香港發展、推動內地與香港合作的又一項重要舉措，有利於內地機構投資者擁有更多的投資渠道，有利於穩步推動中國金融市場雙向開放，有利於支持香港提升競爭優勢，鞏固國際金融中心地位，保持長期繁榮穩定。

「南向通」遵循內地與香港債券市場相關法律法規，遵守現行香港債券市場政策框架，不改變內地機構投資者「走出去」投資香港及全球債券市場的政策安排。南向通具體規則另行製定。

內地與香港債券市場監管機構各自採取所有必要措施，確保雙方以保障投資者合法權益為目的，在南向通下建立有效機制，及時處理違法違規行為。內地與香港債券市場監管機構完善監管合作備忘錄，健全監管合作安排和聯絡協商機制，維護金融市場穩定和公平交易秩序。

內地與香港基礎服務機構應當按照穩妥有序、風險可控的原則，依法合規為市場各方參與「南向通」提供基礎服務，協助內地機構投資者充分了解香港債券市場法律法規及業務規則、審慎評估投資風險並做好進入香港債券市場的準備工作。

「南向通」可投資範圍是在境外發行，並在香港市場交易流通的債券。人行表示，起步階段，「南向通」先開通現券交易，交易對手方暫定為香港金融管理局指定的「南向通」做市商。