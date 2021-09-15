澳門擬修改賭牌制度　濠賭股蒸發千四億　專家：市場存心理陰影

澳門加強對賭博行業監管，澳門政府擬修改《博彩法》，當中提及建議限制賭牌數量，並禁止將幸運博彩的經營權作出「轉批給」（俗稱副牌），並引入政府代表，直接監察博彩企業運作。濠賭股今日一開市即跌，最後整個板塊大跌兩成至三成，整個板塊單日蒸發近1,400億元市值，即相當接近領展（0823）的市值。



擁有主牌的銀娛（0027）大跌20%，澳博（0880）跌24%，永利（1128）跌近29%，而新濠（0200）、金沙（1928）、美高梅（2282）有的則為副牌，三者分別跌20.1%、32.5%、26.8%。

澳門政府由今天起至10月29日，就修改《博彩法》進行為期45天的公眾諮詢，諮詢文件重點包括經營娛樂場幸運博彩批給數量、批給期限、增加對承批公司監管的法律要求，僱員保障，強化對承批公司、博彩中介人及合作人的審查機制，引入政府代表、推動非博彩元素的項目，社會責任，明確刑事責任及行政處罰制度等9個方面。

金沙今日大跌32.5%，銀娛大跌20%，為表現最差的兩隻藍籌。

只有正牌禁副牌 派息前要獲政府批准

諮詢文件指，設定批給數目時，適宜從「重質」的方向考量，而非「重量」，建議研究及檢討經營娛樂場幸運博彩的批給數量，並且在法律中明文規定禁止將幸運博彩的經營權作出「轉批給」，即為副牌。

對於建議取消副牌制度，澳門經濟財政司司長李偉農對發牌數目不置可否，而在沒有「轉批給」下，發行多少個賭牌則要聽公眾意見。這意味當《博彩法》修改後，賭牌數量或有限制，未來又或可能只有「正牌」、無「副牌」。澳博副主席兼行政總裁蘇樹輝表示，限制轉批給反映當地不想留下渠道衍生更多賭牌。

另外，諮詢文件亦提到，幸運博彩承批公司追求的目的則主要是自身利益的最大化，在這些不同的利益之間，需認識到及明確指出該等公司能夠經營博彩業並不是與生俱來的基本權利，而是源自於特區政府所賦予的特定經營權，並會引入政府代表，讓政府在博企的日常運作中，有更大的監督力，直接監察承批公司的經營狀況。甚至，向股東分配利潤前須符合特定的要件及應預先獲政府的許可。

中信里昂預期，新例會在2022年6月前推行，估計博彩企業需在2022年一次支付3.6億美元的牌照費用，牌照為期15年。﹙路透社﹚

中信里昂：料新賭牌為期15年 牌費3.6億美元

現時三主三副賭牌將在2022年年中到期，摩根士丹利認為，政府要保持博彩市場規模的穩定性，相信現時3個副牌會轉至正牌，即是6個賭牌將維持不變，牌照期限有所減少則不出為奇。中信里昂預期，新例會在2022年6月前推行，估計博彩企業需在2022年一次支付3.6億美元的牌照費用，牌照為期15年。

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦表示，今日濠賭股反應大，是市場憂慮諮詢文件所帶來的不明朗因素，「現時市場將所有不利因素率先反映在股價上（price in），投資者先行沽貨，屬在預備最差的情況出現，反正有45個諮詢日作觀察期，可待日後重新買貨都唔遲。」

Saxo Markets高級市場分析師潘梓生指，市場在經歷科技股、教育股的監管風暴下存心理陰影，不過，相信政府修例目的只是打算做好資本管制，以防走資，將法制內的灰色地帶除去，「發牌制度的轉變，不足以令賭股跌這麼多」，然而，他指，在疫情後未能復甦之下，現階段先避免撈底。