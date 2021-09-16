美股收市｜道指先跌後反彈236點　博彩股急瀉　永利度假村挫逾6%

指數在近期跌勢後於周三盤中反彈，道指從盤中收跌200點，到收市反升236點，納指和標指皆有超過0.8%升幅。市場持續憂慮澳門賭業前景，成份股中，以永利度假村6.298%跌幅最大（WYNN），同類成份股美高梅國際（MGM）跌2.487%；而永利澳門（WYNMF）更大跌21.69%；金沙中國ADR（SCHYY）瀉25%，略高於港股收市價3.3%。



美股收市道指漲約236.82點或0.68%，至34,814.39。 標準普爾500指數上漲0.85%至4,480.70。 納斯達克綜合指數上漲0.82%至15,161.53。

標指成份股由石油股領漲，其中EOG資源（EOG）漲8.3%，響尾蛇（FANG）、馬拉松石油（MRO）、Cimarex能源（XEC）、Devon能源（DVN）漲逾7%。而領跌的除了消閑賭博股，還有Starbucks（SBUX）跌3.55%。

標指11個板塊幾乎全漲，能源板塊（XLE）漲逾3.8%，原材料板塊（XLB）漲逾1%，公用事業板塊（XLU）是唯一下跌板塊，收跌0.13%。

摩根大通策略師Dubravko Lakos-Bujas 在周三一份報告中對股票前景保持樂觀：預計標普 500 指數到今年底將達到4,700點，明年將超過5,000點。

然而熱門中概股分頭發展，達達集團（DADA）反彈11.89%；互聯網語音平台歡聚集團（YY）大跌11.34%。阿里巴巴（BABA）與騰訊ADR（TCEHY）分別下跌1.4%與2.87%，低於本港收市價；恒大跌6.46%，略高於本港收市價。