恒大危機重重　2家財務顧問「膽粗粗」臨危受命　原來大有來頭！

有關恒大﹙3333﹚的負面消息不絕！公司預計9月物業合約銷售持續大幅下降，導致集團銷售回款持續惡化，進一步對現金流及流動性造成巨大壓力。

眼見流動性問題解決不及預期，恒大除了自身努力，更聘來兩間債務中介公司擔任財務顧問，此兩間公司大有來頭，均是化解債務難題經驗豐富的專家型機構。



有關緩解流動性的問題，集團正接觸潛在投資者，商討出售本集團成員的權益，以及其他資產，惟目前出售集團成員的權益尚未取得重大進展。至於有關出售中國恒大香港總部大廈中國恒大中心，亦正接觸潛在買家，商討出售事宜，惟截至今日，集團尚未與投資者或買家簽訂任何有約束力的協議，不能保證能夠簽訂出售協議。

考慮到上述改善流動性的困難、挑戰及不確定性，恒大宣佈，已聘任華利安諾基（中國）有限公司及鐘港資本有限公司為集團聯席財務顧問。聯席財務顧問會與公司共同評估公司目前的資本架構、研究流動性情況、探索所有可行方案以緩解目前的流動性問題，爭取儘快達成對所有利益相關方最優的解決方案。

雷曼兄弟破產，招牌拆掉後於拍賣行出售。（Getty Images）

華利安曾參與雷曼兄弟破產重組

據內媒報道，華利安（美：HLI）是一家總部位於美國的國際投資銀行，主要為客戶提供併購、債務重組、資本市場融資估值等業務。據華利安官網披露，湯森路透統計，華利安在2020年全球債務困境和破產重組交易規模中排名中位居第一。雖然華利安在內地知名度不高，但債務重組方面，華利安曾參與的經典案例包括雷曼兄弟、通用汽車以及能源公司安然等公司的破產重組。

協縱策略管理集團聯合創辦人黃立衝表示，華利安是國際上主要做債務重組的公司，主要為已經出現債務違約的公司提供債務重組的方案，過去在房地產領域做過佳兆業的債務重組，不會提供資金，主要是給董事會提供建議，包括如何應對債權人的追索，如果讓潛在債權人穩定下來等。

報道又指，根據資料，2014年12月，佳兆業遭遇「深圳2000餘套房源被鎖」風波，高管離職，債務違約、項目停工以及資產被進入機構凍結等問題不斷襲來。2015年2月，佳兆業發布重組及再融資方案，聘任華利安協助制定境內外債務重組方案。2017年3月，佳兆業公佈了2014至2016年5份業績報告，徹底走出困境。

鐘港資本擔任過華夏幸福財務顧問

至於另一家中介機構鐘港資本，報道指是中國本土的財務顧問機構，擔任過房地產領域藍光發展、華夏幸福的財務顧問，幫助化解相關債務。

報道指，今年7月，藍光發展債務違約後，藍光發展附屬公司已就其美元票據，任命鐘港資本為財務顧問，探索公司能征得某些債券持有人同意的可能選項。今年2月，華夏幸福全資子公司CFLD （Cayman） Investment Ltd在新加坡交易所公告，為妥善解決公司流動性問題，已任命鐘港資本為財務顧問，協助公司探索可供選擇的方案，引導和解決公司目前面臨的問題。