賈躍亭被強制執行累計達近百億人民幣　全部希望「法拉第」？

據天眼查顯示，周二（14日），賈躍亭新增被執行人訊息，執行標的456,072,768元（人民幣，下同），案號（2021）粵03執7418號，執行法院為深圳市中級人民法院，關聯案件為金融借款合同糾紛。目前賈躍亭關聯12條被執行人訊息，被執行金額累計超94.8億元。

賈躍亭又被強制執行 全部希望「法拉第」

據《中華網》今日（16日）報道，2017年賈躍亭以為法拉第未來融資為由去了美國，不僅留下一地未處理的雞毛至今未歸，還讓「下周回國賈躍亭」的段子廣為流傳。不僅如此，在2020年的時候，經過7個多月的努力賈躍亭終於在美國破產成功獲得了加州中區破產重組法院的最終確認和通過。很多人以為賈躍亭打算把老賴身份做事之際，事情發生了轉變。

根據美國破產法第11條《重組》法案規定，欠債人可以先不用還錢並且追債人在一定期限內不準追債。欠債人把名下的資產劃到債主名下，為債主打工。通過使資產不斷生值的方式解決債務問題。

基於此背景，賈躍亭需要把法拉第未來（Faraday Future，下文簡稱「FF」）的股份轉給債權人。而賈躍亭本人負責繼續推進FF的工作，如果FF在未來足夠成功不僅可以幫助賈躍亭本人還清債務，還能拿回一部分FF股權。

賈躍亭回血之路

由賈躍亭一手創立的電動車企法拉第未來FF，在今年7月22日完成與SPAC的合併交易上市，登陸美股。股票發行價為13.78美元/ADS，開盤報16.8美元，總市值達45億美元，合人民幣290億元。

法拉第未來的首款產品就是豪華車，售價在人民幣120萬左右。根據官方披露的數據顯示，FF91目前已獲得超過1.4萬輛的訂單，如果按照100萬單車價格計算，交付完這批訂單後，FF將獲得4,000億元的銷售額，比特斯拉、蔚來的銷售收入還誘人。

此外，根據中華網財經訊，7月29日，賈躍亭旗下世茂工三拍賣成功，以16.45億元價成交。

攢夠錢準備開始還債？

賈躍亭已然有了東山再起之勢，不僅如此開盤當天在被問到是否會回國時，賈躍亭表示，「那必須的」。然而，根據天眼查顯示賈躍亭涉及失信案件總數為5次且一次都未履行過。

另外，賈躍亭終本案件為26宗，執行標的總金額約93億元，未履行比例高達99.6%。

賈躍亭一次次公開表示會還錢，但是距離他赴美時隔已近4年之久。投資人和供應商的欠款究竟何時才能歸還？對於賈躍亭何時回國還債及法拉第未來公司後續發展情況，中華網財經將繼續保持關注。