恒生投資薛永輝：恒指離底部不遠　第四季可留意三大投資重點

恒生投資管理今日（16日）發表2021年第四季市場展望。恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝在視像會議上點出，留意到中國對某些行業作出不同程度的監管措施推出，對不同行業的公司，尤其是對科網企業的中短期表現有所影響，同時亦令港股處於較為波動的狀態。

不過，他認為恒生指數的市帳率1.11倍（截至本月13日，以帳面價值約23800點計），跟疫情擴散初期相若，所以相信目前恒指離底部不遠，於近期仍於區間上落，惟下限空間可能有限。

薛永輝又指，內地股市可能較港股好些，受惠於監管政策鬆綁，而政策較傾斜於中小企，因此滬深300指數的股票或因而直接受惠。反觀香港股市，除了受內地資金影響外，同時亦會受外來資金影響，所以相對而言，A股應該較為穩妥。

中國經濟增長或將放緩

薛永輝指出，在環球經濟持續復甦下，保持領先的中國經濟增長或會在第四季放緩。他解釋指，雖然中國經濟受疫情初期影響較少，但近期個別地區受變種病毒疫情反覆，以及水災的影響，讓經濟活動有下跌趨勢。疊加內地最近由於出口減弱，及政府對部分行業的監管有所收緊，市場預料今年下半年中國的經濟增長有放緩的壓力，而降準措施有望紓緩資金成本，有望抵銷部分成本壓力。

面對內地監管政策出台，在中國股票市場投資策略方面，薛永輝籲投資者可專注留意政策風險影響比較低的板塊，以及受惠於中國長遠戰略發展的高科技股票。該行長遠看好三大投資重點：

一、受惠於內循環的內需股：高質素非必需消費品（體育用品、家電等）

二、長遠戰略發展相關的行業：高科技產業（人工智能、 通訊、自動化製造、半導體等）

三、環境保護政策（如： 年碳中和目標）相關的股票：新能源行業（新能源生產、新能源車動力電池製造、新能源汽車製造等）

然而，在亞洲股票投資策略方面，薛永輝則表示看好長遠受惠於亞洲經濟轉型及產業升級的成長股，派息穩定及受惠於經濟復甦的收益股。如下：

一、科技及智能製造，包括車用半導體、人工智能、 通訊、工業自動化（中國及台灣）

二、新能源，包括潔淨能源及新能源汽車產業鏈（中國及韓國）

三、印度資訊科技，包括咨詢托管服務和雲基礎設施服務

四、東南亞互聯網服務公司，包括電商及金融科技（新加坡及印尼）

五、採礦、金屬等綜合能源（澳洲、印度及中國）