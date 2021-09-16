陳啟宗：壽臣山建5至6間獨立屋　稱反對派令土地供應少房價飆升

美國政府持有的壽臣山壽山村道37號美國駐港領事館宿舍屋地，去年由恒隆地產（0101）以低價25.66億元「爆冷」奪得。恒隆集團（0010）及恒隆地產（0101）董事長陳啟宗，於「致股東函」透露，正規劃建五至六間獨立式大宅，每間設有私人花園和游泳池，預期「最終的成品比我們至今做過的任何項目都要更豪華。」

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至於香港未來發展，他認為社運事件已嚴重破壞香港經濟繁榮，過去美好時光不會再來，《港區國安法》令香港回復和平，但經濟遭受不可挽回的損害，需要尋找新的增長動力。短期內香港只可「非常倚重」金融服務業，香港必須盡最大努力，保持國際金融中心的地位，「最大的未知數就是美國定會試圖擾亂我們。」

他認為，對本港經濟很重要的本地產業是房地產業，高樓價問題的核心是土地短缺，又稱「1997年後政府每次想賣地都被反對派政客（所謂的泛民）阻撓，他們公開宣稱的目的是首先推翻香港特區政府，繼而實現北京政權更迭的夢想。這事若無大量外國援助，財力或其他援助，他們是絕對不敢行動的。反對派已公開表明他們這些意圖。」

陳啟宗認為，反對派政客阻撓賣地，是土地短缺問題的根源。（資料圖片）

「反對派是土地短缺問題的根源」

陳啟宗認為，反對派政客阻撓賣地，及任何相關的立法工作，「由於土地供應少得可憐，房價飆升，於是他們便指責政府無能。因而必須把它推翻。」並將此「民粹主義論調當真」，令不同階層都怪責政府。

他以自己經歷為例，指在一個場合中，有金融投資者、大學校長、著名經濟學家、高科技企業家，以及一位政府高官，當在場大部分人均認為土地短缺是政府責任時，經他解釋後「全場鴉雀無聲，沒有人能反駁本人的論點。」

他認為﹕「鑑於有《港區國安法》和新的選舉制度，立法會內肆無忌憚的行為應會受到遏制。本人希望未來我們能夠避免派系內鬥。若一切順利，未來數年的土地供應便應該會增加，土地價格將會回落，房價亦然。惟考慮到需求旺盛，他不擔心房價會暴跌，認為前景頗為樂觀。」

另外，他認為香港經濟必須與內地進一步融合，建議本地學校（包括幼稚園、小學和中學）採用普通話為主要教學語言，所有官方或半官方的討論（包括商務），都應以普通話進行，同時亦可增加國民身份認同，這包括文化認同。

甲級辦公室供過於求

他指，由於城市面臨的不確定性，集團不應對香港近期至中期的社會和經濟前景盲目樂觀，「此時保持謹慎才是明智。」辦公樓市場非常依賴金融服務行業。儘管租金水平最近似乎已經穩定下來，但短期內不大可能大幅上揚。香港整體經濟未來數年不會十分興旺，而且在未來兩至三年，香港甲級辦公室的供應量將高於過往大部分時間。

他又指，唯一令人滿意的是樓市，大型的住宅項目應該不錯，但只會在認為時機吸引時才會入市。上一次有這種機會是2001年，正好是20年前。