長和與Ooredoo合併印尼電訊業務　將成當地第二大流動電訊商

長和（0001）再整合旗下電訊資產。公司指出今日（16日）與Ooredoo就合併雙方在印尼電訊業務訂立多項最終協議。據協議長和在當地的電訊業務H3I併入Ooredoo旗下Indosat，相關代價會由Indosat向包括長和等H3I股東發行新合併公司股份。完成後該新合併公司將改名為PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk，會維持在印尼證券交易所上市。

長和指出完成後會成為印尼第二大流動電訊公司，維持其對市場業者的網絡競爭力。

長和指出，待合併完成後及持有新合併公司控股公司（Ooredoo Asia Pte. Ltd）股份交易，將根據控股公司認購及出售協議進行。長和會將所收取的新合併公司股份，轉讓予該控股公司，該批轉讓控股公司的新合併公司股份，佔新合併已發行股本21.84%，作為獲控股公司股份代價。長和收取的控股公司股份，為控股公司全面攤薄已發行股本的33.266%。

長和另會斥資3.87億美元認購由控股公司發行的無產權負擔的股份，該批股份佔控股公司全面攤薄已發行股本的16.734%，藉此將擁有合併公司10.99%應佔權益。

長和指出待控股公司股份交易完成後，與對方各持控股公司50%權益，公司會以權益會計法將控股公司及合併公司的權益入賬。當交易完成後，控股公司將改名為Ooredoo Hutchison Asia Pte. Ltd，並持有PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk的65.64%。

長和在公告內亦披露了H3I及Indosat在2019年及2020年財務數據。H3I在2019年及2020年分別稅後虧損100.57億元及23.72億元；Indosat則分別錄8.92億元稅後溢利及3.45億元稅後虧損。