阿里巴巴出招推動共同富裕　淘寶開食物銀行助加快分發臨期食品

阿里巴巴（9988）早前公佈將投入1,000億元人民幣（約155億美元）落實十項具體行動，助力推動共同富裕，其中包括縮小數字鴻溝，加強弱勢人群服務與保障。集團今日（17日）表示，內地首家食物銀行，在淘寶正式開啟線上店舖「綠洲盛食社」，提供免費的臨期食品給有需要的人士。

受助人群只需在淘寶app上自助申領，在家便可以免費收到食物。借助電商平台成熟的物流體系，曾經以線下網點分發模式為主的食物銀行插上了「數字化的翅膀」，加快與時間賽跑，惠及更多需要幫助的人，並減少臨期食物的浪費。

綠洲食物銀行成立於2014年底，銀行與230多家食品廠商合作，將1,000多噸即將浪費的臨期食品免費發放給受助人群，受惠人數逾100萬人次。集團指，依靠電商平台成熟的物流體系，食物銀行可以提升臨期食品分發的速度和效率，覆蓋更多困難群體；此外，網購下單的方式，相比傳統的捐物模式，能夠讓受助者更有尊嚴。

上海綠洲公益發展中心理事長、「綠洲盛食社」淘寶店負責人李冰說：「一個（食物銀行）發放點只能覆蓋周圍3公里範圍內，電商的商業運營模式很容易下沉到各個市場，覆蓋到全國網絡範圍。」

阿里巴巴助力共同富裕的十項行動包括︰一、加大科技投入，扶持欠發達地區數字化建設；二、扶持中小微企業成長；三、助推農業産業化建設；四、支持中小企業出海；五、助力高質量就業；六、幫助提高靈活用工群體的福利保障；七、促進城鄉數字生活均等化；八、縮小數字鴻溝，加強弱勢人群服務與保障；九、支持基層醫療能力提升；十、成立200億元人民幣共同富裕發展基金，助推浙江共同富裕示範區建設。

主席兼首席執行官張勇表示，阿里巴巴在過去22年是中國社會和經濟發展的受益者。集團堅信「國家好，社會好，阿里巴巴才會好。」阿里願為在高質量發展中實現共同富裕貢獻綿薄之力。