恐受累恒大債務風險　平保股價續尋底　集團：股權債權都是零敞口

中國恒大（3333）債務危機持續惡化，違約風險惹市場憂慮，亦拖累一眾負債高的內房股連日急跌。除了內房股之外，市場亦擔心會涉及內險業。中國平安（2318）今日（17日）曾一度瀉逾8%，低見52.5元，為2020年3月13日以來最大跌幅，收市仍跌逾半成，報54.5元。

平保：被投企業都沒踩「三條紅線」

平保上月公布的中期業績，已反映出其新業務增長有所放緩，而且為內地房企華夏幸福的投資作出359億元減值撥備，市場亦擔心平保是否持有恒大的債券？《香港01》向平保查詢，發言人回應：「平安險資無論是股權還是債權都是零敞口。」

中國平安（2318）今日（17日）曾一度瀉逾8%，低見52.5元，為2020年3月13日以來最大跌幅，收市仍跌逾半成，報54.5元。（資料圖片）

該公司回應更指，平安首席投資官在中期業績發佈會上已披露，「平安3.8萬億元保險資金中對房企股票投資敞口是631億元，佔險資總規模比例只有1.7%，敞口是可控的。我們所投資的幾家地產企業主要包括碧桂園（2007）、中國金茂（0817）、旭輝（0884）和華夏幸福。除華夏幸福外，所有被投企業都沒有踩「三條紅線」的紅檔或者橙檔。

平保又補充指，「對華夏幸福已計提總敞口超過一半以上的減值，大部分風險已經得到釋放，後續對報表的衝擊較少。」

馬明哲本月三度增持

平保業績後股價一直處於頹勢，集團管理層近日亦試圖用回購股份來穩定股價。根據港交所披露易顯示，馬明哲本周二（14日）掃入6.4萬股中國平安A股（上海﹕601318），每股平均價50.34元人民幣，涉資322.17萬元人民幣。他目前持股升至0.03%。

然而，資料顯示，馬明哲本月已三度出手增持，合共買入14.4萬股A股。此外，據內媒數據指出，多位管理層亦分別進行增持行動，從8月27日至9月7日，中國平安已累計6次回購，另外共有8位高管合計增持12次，合計耗資約27.84億元。不過，縱使他們頻頻回購股份，股價似乎仍未有起色，疊加近日有大行下調內險股評級，相信短期內其股價亦難以轉勢，還要反覆尋底。

縱使管理層已多次回購股份，仍止不住其股價跌勢。