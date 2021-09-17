銀行公會：跨境理財通和南向債券通　料為業界帶來新動力

銀行公會歡迎上周五（9月10日）監管機構公布粵港澳大灣區跨境理財通業務試點實施細則，以及剛於本周三（9月15日）「債券通 – 南向通」。香港過往在中港金融市場互聯互通方面已累積不少經驗，相信上述兩項措施能夠在安全可控的情況下、循序漸進地推進。銀行公會期望，措施能夠為香港銀行業發展帶來新動力，並進一步鞏固香港國際金融中心的地位。



在跨境理財通方面，過去兩年，銀行公會聯同香港銀行業界，與監管機構緊密合作，確保這個在大灣區率先試行的互聯互通機制能夠順利開通。實施細則於公布後30天後正式實施，目前有意參與的銀行正籌備相關的測試，確保有關服務可以於今年第四季暢順地推出。同時，銀行公會會繼續與業務在投資者教育、產品以及人才發展等方面，推動措施發展

在「債券通」方面，內地債券市場作為全球第二大債市，自「北向通」於2017年成功推出後，獲得國際投資者踴躍參與。「南向通」是內地投者資進行資產配置多元化的重要平台。在內地資本市場開放的進程中，銀行公會會繼續與業界，以及相關持分者合作，在拓展新產品和技術創新方面，擴大香港債券市場的深度和廣度。

關注利率基準改革

香港銀行業界一直以來廣泛使用倫敦銀行同業拆息（LIBOR），利率基準改革無疑對銀行營運及市場帶來影響。自利率基準改革以來，銀行公會已經與包括財資市場公會等不同持分者合作，舉辦研討會、工作坊等，協助會員銀行了解其他備用參考利率的優劣，方便他們按本身的需要，訂立適當的過渡安排。

銀行公會亦再次提醒會員銀行，今年12月31日之後，必須停止訂立以LIBOR計價的新合約，假如個別銀行基於風險管理的原因，需要在該日期後，訂立以美元計價的LIBOR產品，需要與監管機構商討。 必須留意，就算日後LIBOR停止報價，香港銀行同業拆息（HIBOR）與港元隔夜平均指數 （HONIA） 將繼續成為本港的利率基準，監管機構已表明，目前並沒有停止發布 HIBOR 的計劃。