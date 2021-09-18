《路透》：農行民行中信等銀行　已就恒大相關貸款進行減值撥備

《路透》引述四位銀行業高管報道，指恒大集團（3333）的部分主要往來銀行，已經為了恒大相關貸款減值撥備，，另一些銀行則計劃展延短期貸款。

報道指，這些首次披露的銀行措施，顯示出中國的金融機構正在為恒大可能倒閉作準備。恒大負債近3,050億美元，包括貸款、債券、所謂的信託產品以及欠承包商和供應商的錢等。

一名銀行高管表示，中國農業銀行已經為部分貸款減值撥備，以審慎應對對恆大的地產貸款。同時，恒大另外兩大貸款行民生銀行和中信銀行準備對部分短期貸款進行展期。

根據四名銀行界消息人士的說法，中國銀行業持有恒大的貸款風險敞口已經在過去一年下滑，多數貸款餘額都有擔保品或有存單作為保證。

以民生銀行為例，該行對恒大的貸款餘額在過去12個月從400億元人民幣，降至300億元人民幣。其中一名消息人士稱，民生銀行最近幾個月已經停止提供恒大新貸款。

銀行業對恒大的風險敞口相當廣泛，根據一份遭外洩的2020年文件，當中顯示恒大向超過128家銀行及逾121家非銀行機構進行借貸；該文件雖被恒大斥為「憑空捏造」，但許多分析師都認真看待。根據一名國有銀行消息人士表示，在該份文件外洩之後，中國央行要求所有恒大的主要往來銀行檢討其風險敞口，並逐月評估相關財務風險。