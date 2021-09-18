消費券｜10月起發放第二期　陳茂波：7成人選用八達通

政府為刺激經濟而推出的電子消費券，將會於10月起發放第二期3,000元。財政司司長陳茂波今天出席電台節目時指，新登記的電子支付戶口逾300萬個，新增商戶數萬間。

他同時表示，有七成市民選擇以八達通登記電子消費券，兩成選擇AlipayHK，而WeChat Pay HK及Tap & Go分別各佔5%。陳茂波期望新一期消費券可再拉動經濟，惟具體成效仍有待評估。

AlipayHK期望，政府盡快推動將政府交通津貼及長者優惠等涵蓋到電子錢包。（資料圖片）

AlipayHK：8月本地消費總交易金額按月倍升

根據AlipayHK資料，平台8月本地消費總交易金額按月增加逾1.1倍，其中最多用戶選擇在門店使用消費券，線上交易成為第二多人使用的消費場景。公共交通工具升至第三，顯示在優惠或有津貼的情況下，用戶將樂意使用二維碼乘車。今年以來，已有約70萬AlipayHK用戶使用過易乘碼乘搭公共交通工具。

AlipayHK期望，政府盡快推動將政府交通津貼及長者優惠等涵蓋到電子錢包，讓市民能有不僅一個具有補貼的乘車選擇。支付寶港澳台地區總經理李詠詩表示，隨著10月即將迎來第二期消費券，AlipayHK將繼續聯動商戶，為用戶帶來更多優惠和消費體驗。

另一指定電子錢包WeChat Pay HK發言人表示，未來將繼續大力投入香港市場，積極擴大商戶網絡及支付場景，包括交通工具、外賣平台以及更多線上商戶，共同促進本地的流動支付發展。