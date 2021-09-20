國泰8月載客量增2.8倍　盼每月「燒錢」降至少於10億元

國泰（0293）公布，8月份載客13.5萬人次，按年增加2.8倍，但相比疫情前2019年8月的水平下跌95.3%。集團目前只是營運了 2019 年 8 月疫情前13%的運力，月內乘客運載率為 46.4%，但已是自2020年3月以來的新高，並冀今年年底前每月現金消耗目標為少於10億元。

國泰8月份載客收入乘客千米數按年上升2.9倍，乘客運載率上升26.5個百分點至 46.4%，以可用座位千米數計算的運力雖增加68.9%，惟仍較2019年8月下跌 86.9%。今年首八個月，載客人次較去年同期減少92.2%，運力下跌 76.2%, 而收入乘客千米數則下跌89.7%。

國泰公布，8月份載客13.5萬人次，按年增加2.8倍，但目前只是營運了2019年8月疫情前13%的運力。

料維持現時客運運力至年底

傳統上8月份為貨運淡季，國泰貨運力卻按月增加約9%，達2019年8月疫情前約66%的水平。集團8月份運載12.4萬公噸貨物及郵件，按年增加21.7%，但與2019年8月相比減少 23%。

月內的貨物及郵件收入噸千米數按年上升20.7%，但較2019年8月少15.4%，運載率上升2.3個百分點至 77.7%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力則按年增加 17.2%，但與2019年8月相比減少33.8%。今年首八個月，載貨量較去年同期下跌8.7%，運力下跌21.8%，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌10.9%。

國泰顧客及商務總裁林紹波表示，8月份的客運表現較過去數月有所改善，但因各地的旅遊限制仍然生效，持續限制了集團增加航班的能力，因此預期直至今年年底，只會維持與8月相約的客運運力水平。集團們會繼續維持審慎的現金管理，於今年年底前每月現金消耗目標為少於10億元。