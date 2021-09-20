東海及鴻星酒家未有計劃結業　對第4季及來年業務審慎樂觀

「舖王」波叔鄧成波早前離世。惟自去年中起，鄧氏家族已大手放售物業，最新有傳旗下連鎖中式酒家東海及鴻星，或於中秋後結業。

據《明報》報道，集團早前訂下目標，若業務未能於3個月內達至收支平衡，東海及鴻星最快於中秋後結業；報道又指「波叔」五子鄧耀昇旗下的「陞域集團」近月已裁撤不少員工或要求員工自行離職，料本月底會再裁減一批員工。

發言人回應稱，有關報道絕不屬實。（圖為鄧耀昇，資料圖片）

《香港01》曾向東海就相關消息查詢，東海發言人先回應稱，有關報道絕不屬實，正了解為何會有相關訊息流傳。

發言人其後再進一步回應時指出，近日有報章報導流傳，東海飲食集團及鴻星集團於中秋後結業或進一步緊縮業務。上述兩個品牌與其他飲食業界一樣，業務因近年疫情而受到一定程度之衝擊。兩個品牌已經歷過最艱難的時期，現時疫情轉趨穩定，集團業務亦朝更穩定方向發展。中秋節後到農曆新年為傳統餐飲高峰期，集團仍對第四季及來年之業務持審慎樂觀態度；重申現時並未有結業之計劃及安排。東海飲食集團與鴻星集團陪伴港人數十載，各持份者亦對兩個品牌及本地餐飲市場具有相當程度的信心，並計劃適時加以發展。集團希望作回應後，社會各界把焦點回到兩個品牌的出品、推廣及發展上，再次多謝大家的愛護及關心。

而陞域集團就相關消息回應指，集團會適時審視業務及人員配置來靈活回應市場需求，對市場傳聞，不予置評。

翻查過去報道，估計鄧氏家族是受社會運動及疫情影響下，公司轉型受阻，令資金周轉有困難，因此於去年中起已大手放售物業。