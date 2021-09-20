港地產商傳被要求「守規矩」　摩通：或從農地轉換著手　恒地最傷

《路透》日前報道指，中央要求香港地產大亨「守規矩」，以解決本港住房短缺，今早本港地產股遭血洗。摩根大通發表報告表示，從早前教育、博彩等不同行業監管不明朗的經驗，令市場將關注本港地產開發商要如何回應緩解房屋問題，估計本港地產股短期股價將跑輸大市，當中恒地（0012）股價下行風險達37%，看好長實（1113）和新世界發展（0017）。

料政府會從農地轉換緩解土地供應緊張

就市場關注本港地產開發商要如何回應緩解房屋問題，摩通評估開發商所受到最壞情況下行風險。由於本港住宅樓價自2009年初至今已累升228%，對比同香港貨幣基礎增加313%，鑑於香港聯繫匯率制度下，資本流入主要反映在資產價格上漲之上，政府有限的土地供應加劇情況。

為緩解香港房價難以負擔問題，該行認為有四種可能的方法和角度來解決這個問題，第一是聯匯制度、第二價格控制、第三是需求及第四是供應。但第一項選擇不可行，本港實施的聯繫匯率屬不可動搖，第二項是價格控制，料實行所產生的後果會壞於住宅問題本身，料在本港落實機會較低。該行認為港府增加土地供應是解決本港住屋問題，料政府會從農地轉換著手去處理相關問題。

恒地下行風險達37%

該行對本港地產開發商壓力測試下，由於資產負債表的實力，料長實集團和信和置業最有能力抵銷開發收益下降的影響。

該行認為，本港地產開發商要如何回應緩解房屋問題存在不確定性，料將是相關股份近期表現不佳的因素，假設在兩個壓力測試的情境下，第一是所有農田均免費捐贈予政府、第二是所有開發商未來開發項目的現金流折現估值為零，料長實集團和新世界發展當前股價水平的下行風險最小，即由目前股價下行約9%，但料信和置業（0083）和新地（0016）的下行風險達20%，估計恒地下行風險達37%。

該行料長實集團也是最有能力通過股票回購，以抵銷每股收益下降的公司，亦予新地「增持」評級，因該行料鑑於未來大部分土地可能會分配給公共房屋，指新地具有八年的土地儲備顯然在同業中是一個差異化因素。