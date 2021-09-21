環球股市急瀉　熱門中概股普跌　理想汽車跌超7%

周一美股大幅收跌。道指跌逾600點，盤中一度下跌近1000點。衡量市場恐慌程度的CBOE波動率指數大幅攀升。

截至收盤，道指跌614.41點，或1.78%，報33970.47點；納指跌330.06點，或2.19%，報14713.90點；標普500指數跌75.26點，或1.70%，報4357.73點。

受到多種因素綜合影響，衡量市場恐慌程度的芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）一度上漲超過40%，創5月中旬以來新高。道指遭受了2020年10月28日以來的最大單日跌幅，盤中該指數一度下跌971點。標普500指數遭受了近11個月來的最大日跌幅，11大組成板塊跌幅均超過1%。

熱門中概股收盤普跌，新能源汽車股中，理想汽車跌超7%，該公司表示由於晶片供應恢復速度慢於預期，將第三季度的汽車交付量下調至約2.45萬輛。蔚來汽車、小鵬汽車跌超6%。

教育股中，尚德機構跌超12%，一起教育跌超10%，高途、51Talk跌超8%，紅黃藍跌超7%，新東方跌超3%。

其他熱門中概股中，叁騰科技漲近29%，優克聯漲超14%，雲集漲超6%，洋葱集團、團車漲超4%，百世集團漲近3%，搜狗漲近2%。

籮筐技術跌超25%，知乎跌近16%，小贏科技跌超14%，玖富跌超12%，鬥魚、第九城市、優信跌超10%，世紀互聯跌超9%，老虎證券、滿幫、微美全息跌超8%，迅雷、房天下、極光、聯代科技跌超7%。

嗶哩嗶哩、拼多多、獵豹移動、樂居跌超6%，阿里巴巴、富途控股、金融界、中網載線、虎牙、騰訊音樂跌超5%，唯品會跌近5%，百度、京東跌超4%，陌陌跌近4%，網易、愛奇藝、騰訊ADR、HM汽車之家跌超3%，攜程跌近3%，流利說跌超2%。

$Li Auto(LI.US)$

$XPeng(XPEV.US)$

$NIO(NIO.US)$