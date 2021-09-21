恒大主席許家印送中秋節祝福　堅信集團能盡快走出至暗時刻

中國恒大（3333）主席許家印於中秋向恒大全體員工發布全員信，感謝員工的辛苦付出，並向員工家屬致敬，又指出全力以赴履行好社會責任，堅信集團能走出至暗時刻。

許家印於信中指，通過各級領導和全體員工的共同努力，堅信恒大一定能盡快走出至暗時刻，加快推進全面復工復產，實現「保交樓」目標，向購房者、投資者、合作夥伴和金融機構交出一份敢擔當、負責任的答卷，又指要更加緊密團結，全力以赴履行好社會責任。

恒大系部分轉跌，中國恒大（3333）插近5%，恒大地產（6666）升1.72%，恒大汽車（0708）插5.52%。

以下是引述內媒《財聯社》許家印家書全文：

各级领导、各位同事：



值此中秋佳节，我衷心祝愿你们及家人节日快乐、阖家安康！向仍然奋战在复工复产第一线的全体员工致以最诚挚的问候！



当前，公司遇到了前所未有的巨大困难，全体恒大员工都经受着从未有过的严峻挑战。各级领导排除万难、身先士卒、没日没夜，是保障公司大局稳定的中流砥柱。在这里，我向大家致以最真诚的感谢，向支持你们、默默承受了巨大牺牲的家人致以最崇高的敬意！



一直以来，我为公司拥有一支忠心耿耿、任劳任怨、不计得失的恒大铁军，感到无比自豪。我坚信，恒大人永不服输、越挫越强的精神，是我们战胜一切困难的力量之源！我更加坚信，通过各级领导和全体员工的共同努力、艰苦奋斗，恒大一定能尽快走出至暗时刻，一定能加快推进全面复工复产，一定能实现“保交楼”的重大目标，向购房者、投资者、合作伙伴和金融机构交出一份敢担当、负责任的答卷。



人心齐，泰山移！同事们，让我们更加紧密团结起来，以百折不挠的勇气，坚韧不拔的精神，全力以赴履行好我们的社会责任，共同创造美好的未来！

