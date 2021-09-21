富瑞：恒大遠未達災難級别　引致系統性風險機會很低

富瑞發表報告，指雖然多家媒體報道指，恒大的債務問題可能出現系統性風險，但該行認為可能性很低，更認為恒大的情況遠遠未到災難級别。

富瑞認為，內地監管部門密切關注恒大，認為監管方可能很快便會提出計劃，以減低影響。該行預計，一兩個月內或者至年底前，監管部門或會出手解決問題，或幫助取得有意義進展的計劃，原因是中國希望推動明年首季的經濟增長目標，預計將會由今年第四季開始準備。

另一邊廂，恒大以外的其他開發商出現債務償還困難，例如富力地產，已表明將盡最大努力避免債券違約。該行認為監管部門今年底前放寬房地產的限制還言之尚早，但相信對於抵押貸款額度或有小幅寬鬆，措施將有助於房地產銷售，並紓緩現金流緊張。

日前中資金融股普遍大瀉，其中招商銀行股價大幅下跌。（視覺中國）

富瑞又提到內地房地產對於中資銀行的影響，認為恒大不斷惡化的財務困難，並不會對中資銀行產生重大影響。其中，一些銀行已經對恒大的風險敞口撥備準備金。

報告更直指，恒大的債務問題遠遠未及災難級別，雖然許多外國投資者最近兩周才意識到有關恒大的問題，然後變得過份悲觀，並拋售中資金融股，例如招商銀行（3968）。

不過，報告點出中國過去多番出手限制樓市過熱的措施，包括目前中國居民於一線城市買入第二套房近乎禁止按揭，同時買入首套房要提供30%至40%首期，加上業主需時超過4個月審批才獲批貸款，還有內地只有少數MBS可成為廣泛性的衍生產品。因此，該行認為現時判斷樓價急跌引發金融危機，仍言之過早。