中策擬盡沽1.33億股恒大汽車股份　套現資金用於收購及還債等用途

恒大系企業屢受負面消息影響，投資者信心大不如前，決定先行沽貨離場。中策集團（0235）擬將手上持有的1.33億股恒大汽車（0708）盡沽，每股作價不低2.2元，或每次出售前連續5個交易日的平均收市價折讓20%。

公司發出公告，擬召開股東特別大會以尋求股東授權予董事，在獲授權期間出售該批同股份。

公司指出，每股恒大汽車歷史收購成本為1.64元，總成本為2.19億元。

公司指出，在今年1月1日時，該批恒大汽車股份賬面值為40.34億元。若以每股2.2元出售該批恒大汽車股份，將錄得37.4億元虧損，實際上即撥回先前的38.15億元累計收益，剩餘7,460萬元，相等於以最低價出售該批股份後，再減去收購歷史成本的收益。於結算有關出售後，公司資產將減少40.34億元，即恒大汽車股份賬面值，並增加2.93億元現金。

公司指出，購入恒大汽車股份以作投資用途。經考慮恒大汽車股份近期價格大幅波動，董事會決定重組其投資組合，以鞏固其財務及現金狀況。出售事項將使公司變現其投資，並將其財務資源重新分配至其他業務需要。

公司指出，若完成出售後，相關資金將會用於以下三項用途其中一項或多於一項，包括1.償還應付短期借貸及計息票據，2.為可能收購一間於香港從事人壽保險業務的目標公司提供資金月，用3.於其他業務/投資機會或作公司營運資金。