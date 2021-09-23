華置減持恒大1.09億股　年內或沽清7.51億股　埋單恐帳蝕108億

華人置業（0127）今早發公告，指今年8月30日至9月21日期間，於公開市場合共出售中國恒大（3333）的1.09億股股份，佔恒大已發行股本約0.82%。華置合計套現2.46億元，每股平均售價為2.26元。

緊隨出售事項後，華置仍然持有7.51億股恒大股份，相當於恒大已發行股本約5.66%。

公告又提到，鑒於股市波動及為了於適當時候靈活進行可能出售事項，公司已根據上市規則第14.44條，就向董事授予出售授權尋求相關股東批准，以代替召開股東大會，以於授權期間出售集團於本公布日期持有的全部或部分授權股份。集團將視乎當時市況，於授權期間不時在市場上或透過大宗交易於一宗或一系列交易中出售最多7.51億股授權股份，即現時華置所持有的所有恒大股份。以9月21日的收市價每股2.27元計算，該批股份當前市值約17.05億元。

公告更提到，假設集團於2021年根據出售授權出售所有授權股份，估計集團將於截至今年底止年度於其他全面收益錄得已變現虧損約94.86億元。連同年內已減持的股份，若按照9月21日收市價2.27元出售全數8.6億股，料今年底止年度因出售全部8.6億股恒大股份而於其他全面收益錄得已變現虧損約108.63億元。

華置又指，於今年6月底止，華人置業持有合共8.6億股恒大股份，該等股份乃於2017年及2018年購入，總成本約為135.96億元，平均每股15.8港元。