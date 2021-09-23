疫苗抽獎｜恒地9999實金大抽獎得獎者揭盅　即睇頭獎幸運兒係咪你

恒基兆業集團「疫苗接種鼓勵計劃」最後一次大抽獎已於2021 年9 月20 日順利舉行，由恒地（0012）主席李家誠透過電腦系統即場抽出得獎者，頭二三奬合共獲贈200両9999 實金，其中頭獎得主獨得60両實金，價值超過100萬元。

恒基兆業地產集團主席李家誠表示：「恭喜所有得獎者，並衷心感謝市民踴躍參與是次抽獎活動。過去數月，有賴社會各界齊心抗疫，香港疫情愈趨穩定。不過，世界多個地方的疫情仍然嚴峻，對香港仍有一定威脅，因此我們不能鬆懈，期望更多市民接種疫苗，為香港建立保護屏障，大家可以盡快重拾正常生活。」

是次大抽獎安排非常嚴謹，由安永諮詢服務有限公司設計出電腦抽獎系統，在畢馬威會計師事務所的代表見證下，共抽出11位金獎幸運兒，其中頭獎得主獨得60 両實金，價值逾港幣100萬元；二獎2名，各獲贈30両實金；三獎8名，各得實金10両；另有200份開心獎，均獲千元消費購物禮券。

抽獎結果已刊登於今日出版的《南華早報》和《星島日報》，並連同詳細的領獎安排上載至活動網頁www.hldluckydraw.hk。得獎者亦會在抽獎日期起計5日內獲個別電話或短訊通知。

恒基兆業集團「疫苗接種鼓勵計劃」自今年6 月底推出，為期3個月，共舉辦六次抽獎活動，累計逾210萬人登記參與。在首5輪抽獎活動中，恒基兆業已送出共100両9999實金，和1,000份千元消費購物禮券。一連串的抽獎活動送出獎品共逾630萬元。