傳恒大或一分為三變國企　許家印深夜開「復工復產保交樓」大會

陷入困境的中國開發商中國恒大（3333）股價早段曾飆升逾三成，高見3元，現報2.9元，仍升27.75%，成交額達7.09億元。

《彭博》引述Asia Markets報道，指出接近中國政府的不具名消息稱，當局正在最後敲定將中國恒大分為三個實體的重組協議，方案細節或會在幾天內公布。

據報指，重組將以國有企業為基礎，並實質將這家開發商轉變成一家國企。消息人士透露，該方案旨在保護從恒大購買房地產和理財產品的投資者，更重要的是阻止恒大破產，對中國經濟造成的任何廣泛影響。

據內地傳媒稱，恒大深夜召開「復工復產保交樓」專題會。（微博圖片）

另外，據內地傳媒報道，恒大於9月22日深夜召開「復工復產保交樓」專題會，董事局主席許家印在專題會上稱，必須認識到「全力以赴抓好復工復產的重要性，保質保量順利交樓是公司必須履行的義務」，是公司一定要承擔的責任。

許家印：想業主所想、急業主所急

報道指，許家印在會上表示，要想業主所想、急業主所急，只有全力復工復產、恢復銷售、恢復經營，才能保障業主權益，才能確保財富投資者的順利兌付，才能逐步解決上下游合作夥伴的商票兌付，才能陸續不斷歸還金融機構的借款。全集團要提高認識、統一思想，把一切精力都投入到復工復產保交樓上。

許家印強調，要堅決落實好恆大財富投資者的兌付工作，這是全集團上下必須共同面對的頭等大事。要以對投資者高度負責的態度，按照已經公佈的三種方案全力做好兌付工作，尤其是在實物兌付方面要有更細緻、更具體的解決方案。

許家印要求，集團各級領導必須堅守崗位、履行好職責，齊心協力、排除萬難、共渡難關，全力以赴抓好復工復產、千方百計保交樓。