鮑威爾：恒大的債務問題似乎是中國特有問題　美國沒有

美聯儲（FED）主席鮑威爾（Jerome Powell）當地時間周三（9月22日）表示，中國房地產開發商恒大集團的債務問題似乎是中國特有的，鮑威爾認為美國企業界沒有類似的問題。



《路透社》9月22日報道，亞洲最大垃圾債券發行人恒大集團可能違約，導致美股周一（9月20日）遭大幅拋售，並擴大了美國高收益債券的利差，不過自那以後市場已企穩。

「就對我們的影響而言，美國沒有太多直接的風險敞口。中國大型銀行的風險敞口並不巨大，但你會擔心這會通過全球信心渠道等影響全球金融狀況，」，鮑威爾在美聯儲政策會議後表示，「但我認為此事與美國企業界沒有關係。」

鮑威爾補充稱，隨着2020年新冠疫情爆發，美聯儲曾擔心高槓杆公司會出現一波違約潮，但由於美國國會參議院新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）援助、救濟和經濟安全法案（CARES）和美聯儲的行動，沒有出現嚴重的違約潮。他說，目前，企業違約率「非常、非常低」。

至於恒大，鮑威爾表示，作為一個新興市場經濟體，中國的債務水平非常高，中國政府對高槓杆公司實施了新的限制。

中國恒大旗下恒大地產集團北京時間周三（9月22日）早間發布公告稱，所發公司債「20恒大04」將於9月23日（周四）付息，付息方法已通過場外方式協商解決。這令此前對該期債可能出現付息違約的憂慮暫時得到緩解。同時中國人民銀行向銀行體系注入資金以支撐市場。