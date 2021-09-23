新加坡Flash Coffee登陸香港　上環開首間分店　擬明年中開夠50間

結合科技的咖啡連鎖店、新加坡過江龍Flash Coffee宣布今天﹙23日﹚登陸香港，選址上環金龍中心開設首間分店。

今年4月，Flash Coffee成功獲得由科技投資公司White Star Capital牽頭的A輪融資2,000萬美元，目標於2022年將業務拓展至另外六個亞太市場。香港Flash Coffee亦計劃於2021年10月底前進駐銅鑼灣、旺角及灣仔等其他地區，並計劃於2022年中在香港開設50間分店。

Flash Coffee稱，其經營模式旨在滿足「新常態」下的需求，迎合都市人繁忙的生活節奏。公司將咖啡與科技結合，顧客可預先透過電話應用程式下單、設置喜好及付款，然後才到店面自取或選擇外送服務。該應用程式亦內置電子會員計劃，除為顧客帶來更大方便，公司亦會設計挑戰遊戲及提供個人化獎賞。

Flash Coffee續指，致力以創新科技締造與眾不同的顧客體驗，透過分別為顧客和咖啡師而設的電話應用程式來聯繫兩者，並將咖啡訂單配對至就近分店。咖啡師專用的應用程式為他們提供績效獎勵制度，確保無與倫比的顧客體驗，有助提升分店營運效率。Flash Coffee亦持續加強店舖的自動化技術，如透過感測技術進行庫存盤點和訂單採購，進一步實現品牌對效率的追求。

Flash Coffee於2020年1月創立，至今已在印尼、泰國、新加坡、台灣及香港營運超過100間門市。今年，Flash Coffee除繼續擴張該五個市場的業務外，亦會拓日本及南韓兩個新市場，並計劃於2022年進軍馬來西亞、越南及菲律賓，擴充至300間分店。