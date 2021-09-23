歐元區經濟再現放緩跡象　綜合PMI創五個月新低

歐元區9月PMI觸及低點。如果供應短缺問題得不到解決，通脹上升的趨勢可能還將持續幾個月。

IHS Markit周四（9月23日）公布的數據顯示，由於對疫情的限制措施削減了需求，9月歐元區的PMI為五個月來最低，供應鏈方面的短缺將投入成本推高至20多年來的高點。

歐元區的綜合採購經理人指數預覽值（Flash Composite Purchasing Managers’ Index）從8月的59.0降至9月的56.1，為五個月來的最低點。該指數是衡量整體經濟健康狀況的指標。

儘管該指數連續第七個月保持在50以上，但遠低於路透調查的58.5的預估值。

歐元區製造業PMI從8月的61.4降至58.7，為2月份以來最低，且低於路透調查的60.3的預估值。

服務業PMI也從8月的59.0降至9月的56.3，為5月份以來最低，且遠低於路透調查預估的58.5。新業務擴張速度為5個月來最低。

衡量綜合PMI的產出指數從59.0降至55.6，為8個月來最低水平。

一項跟蹤投入成本的分項指數達到70.5，為20多年來的最高水平。這表明，供應短缺這一推動全球物價上漲的主要因素之一，還遠未得到解決。通脹上升的趨勢可能還將持續幾個月。

需求疲軟也導致企業的招聘速度降至六個月來的最低水平。與此同時，對未來產出的樂觀情緒降至8個月來低點，這與消費者信心的改善形成了鮮明對比。

IHS Markit首席商業經濟學家Chris Williamson在一份聲明中表示：「9月PMI預覽值突顯出經濟增長的大幅放緩和價格水平的大幅上漲。如果價格和供應方面的不利因素沒有減弱的跡象，特別是如果秋季來臨感染病例出現任何增加，那麼未來幾個月的經濟增長可能會進一步放緩。」