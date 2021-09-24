債券通「南向通」今正式啟動　滙豐中銀渣打已完成首批交易

債券通「南向通」今（24日）正式開通，為合資格內地投資者開拓新渠道，經香港投資國際債券市場。債券通南向通初期每日額度200億元等值人民幣，年度總額度5,000億元等值人民幣。

滙豐CEO：債券通為中港兩地重要發展

滙豐（0005）隨即公布已成功為數家内地機構投資者，完成市場上首批債券通「南向通」交易。香港上海滙豐銀行聯席行政總裁廖宜建表示，市場對這個新的渠道反應十分理想，而滙豐作好充分準備，支持機構投資者把握相關機會。香港在連繫內地經濟至國際市場上發揮著獨特角色，而債券通更為該發展的重要一環，充分展現了這個雙向合作的協同效應和豐碩成果。

同時，滙豐也是債券通「北向通」的主要市場參與者，近日更在香港完成了首宗第三方在岸人民幣外匯交易。該行亦是服務境外投資者投資內地債市業務規模最大的外資銀行之一，同時為首家為境外機構投資者提供債券結算代理服務的外資銀行。

中銀香港開展債券通「南向通」首批交易

中銀香港（2388）副董事長兼總裁孫煜表示，該行在「南向通」開通首日順利推出業務，實現了產品、服務全覆蓋，下一步將持續完善交易做市、託管結算等職能，深度參與「南向通」業務發展。

他續指，該行作為長期服務市場的香港人民幣業務清算行，一直以來在內地及香港金融市場互聯互通機制安排中扮演重要角色，未來將繼續落實金融市場高水平雙向開放戰略部署，發揮多年來累積的跨境金融業務優勢，依托中國銀行集團全球資源，通過境內外聯動協同，為客戶提供全方位、一站式的產品及服務，積極支持金融市場互聯互通發展。

渣打中國成功透過「南向通」進行多幣種交易

渣打中國亦成功透過「南向通」進行多幣種交易；渣打香港作為「南向通」的做市商，也全力支持內地金融機構來港投資債券，推動香港債券市場進一步發展，鞏固香港的國際金融中心地位。