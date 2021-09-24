內地加碼實施「能耗雙控」　限電限產波及更多行業

國家發改委近日發布《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》，加碼實施「能耗雙控」措施，廣東省部分地區、安徽省及浙江省全省再次開始新一輪限電措施，其中浙江是由於控制能源消耗，而廣東及安徽則是因應電力緊張而出手。遭到中央點名的省份近期相繼推出限電措施嚴控能耗強度，多地高耗能高污染行業遭到限電停產，影響範圍擴大，除鋼鐵、水泥、化工等高耗能產業之外，光伏等行業亦開始受波及。

《上海證券報》報道，近期限電限產措施在多個省份密集推出，「雙高」企業輪番接到限產通知。例如上游方面，鋼材、水泥、鋁、黃磷等原材料價格因限產刺激供不應求而漲價，部分產品價格近期直線拉升，創歷史新高；下游方面，價格傳導拉升生產成本之外，供貨周期開始拉長，訂單交付壓力加大。

報道稱，限電限產的範圍現時不僅涵蓋前期的鋼鐵、水泥、化工等高耗能產業，亦開始涉及其他行業。目前江蘇、安徽、浙江的部分光伏產業均受到限電影響，多間膠膜、多晶矽生產企業被要求停工限產。受此影響，預計國內全年光伏發電裝機量將較預期降低15%至20%。

此外，新能源汽車電池產業鏈被波及，如磷酸鐵鋰用的黃磷，因為雲貴地區對磷化工企業限電，導致供應缺口擴大，黃磷價格飛漲。

報道分析指，這一輪限電限產舉措，或許會倒逼諸多高能耗的中小企業退出市場，或者轉型升級。