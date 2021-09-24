恒大負債日增　亦不忘回饋股東　許家印十年獲分紅619億元

近期中國恒大（3333）債務問題，一直是市場人士關注的焦點。當有任何涉及恒大的消息傳出，直接影響環球金融市場走向。有關恒大債務問題最終如何化解，目前仍屬未知數。不過趁此機會可以回顧公司自2009年上市以來，如何與股東分享利益。作為大股東的主席許家印，歷來獲派息股息高達513.6億元（人民幣‧下同），折合619億港元。

恒大自上市以來，多採取較高槓桿方式進行業發展，並且會著重加快現金流回籠，以資助未來發展。所以一直以來，市場人士對其負債水平保持關注。

翻查恒大歷年業績可發現，恒大總負債金額首次破萬億元為2016年。截至該年底其總負債為1.16萬億元，較上一年的6,149億元，大增88.6%。其後公司債務總額持續攀升，至2021年中期時負債更高達1.97萬億元。

即在短短5年半內，恒大負債增長了1.36萬億元，增長2倍多。這樣的債務增長速度，與內地推進去槓桿及「房住不炒」的政策走向，有背馳之嫌。

在債務持續增加之際，恒大亦不忘回饋股東。翻查近年恒大派息紀錄，對股東的回饋可謂慷慨。

由於許家印為公司大股東，截至去年底，連同佢其妻子，持有101.62億股計算，單是去年已可收取15.45億元股息。從2011年至今，許家印從恒大派發或高達513.6億元股息。

多間外資金融機構均持有恒大債券

另外，《彭博》綜合截止今年6月底的數據，顯示總部位於倫敦、專注於購買新興市場債券的資產管理公司Ashmore Group Plc，對恒大債券持倉量達4.33億美元。其他的投外包括貝萊德則持有3.85億美元；瑞銀持有2.75億美元；滙豐則持有2.06億美元。

值得留意的是，貝萊德、瑞銀以及滙豐，大多是通過側重投資較高風險新興市場或亞洲信用債的工具所持有，不排除持倉規模已出現變化。

此外隨著債務問題持續發酵，在港坐擁3家上市公司包括中國恒大、恒大汽車（0708）、恒大地產（6666），集團巔峰市值逾一萬億港元，如今3家上市公司合共約1,038億港元，佔巔峰市值十分一左右。