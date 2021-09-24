Mox委任胡博思為行政總裁兼執行總監　9月27日生效

Mox董事會宣布委任胡博思（Barbaros Uygun）為行政總裁兼董事會執行總監，任命將於2021年9月27日生效。

顧海（Deniz Güven）在過去3年多為Mox奠下穩固的基礎後，將會在2021年9月27日退任Mox行政總裁兼董事會執行總監，建立另一家初創企業；同時將會繼續以特別顧問身份，為渣打銀行多個重要數碼項目提供意見。

胡博思將把他在數碼銀行及變革方面超過24年經驗帶進Mox，他在企業管理和策略、市場推廣、產品發展及數碼轉型方面擁有豐富經驗。

在加入Mox前，胡博思擔任奧地利ING銀行行政總裁，把該行由主要接受存款的業務變革為全數碼銀行。在此之前，胡博思先後在ING銀行及Garanti Bank BBVA擔任多個領導職位。他推動土耳其ING銀行的零售業務成功轉型及數碼化，實現可持續的盈利能力，並顯著擴展盈利基礎。胡博思亦帶領Garanti Bank BBVA建立能提供全面服務的數碼銀行，為客戶群帶來重大增長。

Mox董事會主席禤惠儀表示，Mox在其發展旅程中繼續成長。她指出胡博思般具有豐富數碼銀行經驗的資深業界領袖能夠加入團隊，為Mox帶來更多數碼銀行及金融服務相關的經驗及技能，帶領Mox再創高峰。