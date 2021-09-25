恒大事件未解決！港股續大打二萬四關攻防戰　專家授三招應市策略

港股弱不禁風，恒指上周曾一度失守二萬四關口，最後收報24192點，全周跌728點或2.9%，創去年10月底以來新低。新城晉峰資產管理董事林嘉麒接受訪問時認為，目前大市仍受恒大（3333）的債務問題所纏擾，「恒大事件一日未解決，一日都不要輕易撈底」。



恒大表現反覆，周四急彈18%後，周五再度回落11.6%，全周累跌7%，報2.36元。周三（22日），恒大旗下恒大地產發公告指，將於星期四（23日）如期支付公司債「20恒大04」的利息，令之前對相關債券可能出現付息違約的憂慮暫時得到緩解，而付息方法是通過場外協商解決。

不過，恒大尚未清晰交代已到期的美元債券付息安排，恒大同樣於23日須支付一筆20億美元海外債券的8,350萬美元利息，惟海外投資者仍未收到利息。

恒大應於9月23日支付一筆20億美元海外債券的8,350萬美元利息，惟海外投資者仍未收到利息。（Bobby Yip/路透社）

林嘉麒：投資者未似斬完倉

林嘉麒指，恒大未能還息，令內房債下跌，造成連鎖反應，導致斬倉潮出現。「大多內房企業的美元債在香港進行發行，債市出現問題，港股亦因而走弱，走勢會較為反覆，如果內房股債反彈，並彈至無違約風險水平，即由60元回升至90、100元，便會較好。」

他又指，投資者勿因短線有好消息傳出，便以為恒大債務便得到降決，「至少要有債務重組方案出台，投資者知道要蝕多少，才有望回穩，因為現時不知道大家會蝕多少，一旦是以槓桿買貨，便有機會要斬倉，而投資者亦未似斬完倉。」

林嘉麒認為，目前恒指並無支持位可看，惟有以9月21日的23771的低位作止蝕，一旦跌穿止蝕位便要嚴格執行止蝕。（資料圖片）

大市不估底 電力股升得多反而要小心

恒指已跌至二萬四關口，創近十一個月低。林嘉麒表示，恒大事件一日未完，未知其他內房會否同樣出事，故此，大市一日都不估底。「目前恒指並無支持位可看，惟有以9月21日的23771的低位作止蝕，一旦跌穿止蝕位便要嚴格執行止蝕。」

近期電力股及部分新能源股走勢強勁，華能（0902）上周累升18.3%，新天綠色（0956）累升23.4%，中國電力（2380）累升34%。林嘉麒認為，近期這類股份的確硬淨，不過未知日後又會否「洗返落去」，故投資者要非常小心。因燃氣股、東岳（0189）都被大沽，證明北水散水，故更需要提防早前升得多的股份。

對於現時應市策略，林嘉麒直言，投資者一是應持有現金，二是不應胡亂進場撈底，因未知何時才見底部，待見資金進場才部署吸納，「寧願買貴，亦不要買錯」，三是要嚴守止蝕。