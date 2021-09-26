內地限電政策落實　電力股因禍得福？　專家籲投資者勿高追！

中國大陸停電十常八九！時不時就會聽聞部分工廠遭停電，以致生產線霎時停止。就好似去年12月中下旬，中國多個地區推行限電措施，或大規模限電，除工廠受影響外，市民生活亦飽受困擾，例如寒冬下不能開暖氣。



直至近日中秋節前後，多家企業再接收到中國政府的限電要求，分別在廣東、安徽、江蘇、浙江和山東等多地大規模限電，導致企業停產，造成巨大損失。此舉措確實影響多個行業，除鋼鐵、水泥、化工等高耗能產業外，光伏等行業亦開始受波及。不過，「限電令」的措施似乎造就了電力股近日獲追棒的催化劑，而股價升勢又可否持續呢？



翻查上兩個交易日（23、24日）記錄，當中有三個中資電力股均獲北水青睞，它們是華潤電力（0836）、中國電力（2380）和華能國際電力（0902），分別錄得淨流入13.74億元、3.97億元及1.7億元。此外，它們年初至今的股價表現均跑贏大市，以華潤電力為例，單看過去5個交易日就已上升逾16%，年初至今的升幅更高達約1.7倍。一向被冷落的電力股突然獲市場垂青，很多分析認為這或跟中國政府推行「限電令」有關。

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「煤、缺電、減排」鐵三角問題

國家發改委上月發出通告稱，中國九個省（區）的用電強度不降反升，另有十個省的耗電強度下降率亦未能達標。因此，發改委近日發布《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》，加強落實「能耗雙控」（即能源消費強度和總量雙控）以控制「雙高」企業的用電量。為何來得這麼迫切？隨著中國經濟較其他國家更快從疫情中復甦，內地多個行業為了提升產能，耗電量激增，以致嚴重的電力緊缺問題。

疊加中澳關係緊張，澳洲煤被中國限制進口，導致內需供不應求，煤炭價格年內暴漲。在此情況下，電廠發電越多，就代表賺取的利潤越少；再者，中國政府為了達成年度減排目標，發改委如何著手解決電力緊缺這一難題令人關注。因此，中國政府開始嚴格落實「能耗雙控」、減排指標也是很重要因素。

煤、鐵礦石等大宗商品是澳洲的重要出口。﹙路透社﹚

「限電令」下 電力股不跌反升？

值得留意的是，在「限電令」下，電力股的股價不跌反升？這可能是與中國用電量大幅攀升有關。根據中電協的數據顯示，今年首八個月，中國全國電力消費量按年增加13.8%，達到7.5萬億瓦時。對比2018年、2019年及2020年的用電量，今年的升幅確實顯著。在供不應求下，從事供電的電力股自然受惠，但火電股的升幅較新能源電力股為明顯。

原因大致有三。國家主席習近平近日在聯合國大會上表示，將大力支持發展中國家的能源綠色低碳發展，不再興建新的境外煤電項目，加上一系列能源「保供穩價」措施，這或可以遏制煤價上漲，改善火電企業的盈利能力。

儘管中國逐步減低在海外興建煤電項目，惟目前燃煤發電仍佔全國大部分的電力來源，在解決用電缺口上仍發揮重大的作用。此外，今年上半年，由於煤炭價格大漲，即使收入強勁增長，火電股的盈利表現並未跟上。以資產淨值（NAV）來看，火電股的市脹率（P/B）、估值相對普遍低於新能源發電股，例如，截至9月24日，華潤電力、中國電力和華能國際電力的市脹率分別為1.28、1.01和0.47，而三峽能源、華能水電及長江電力分別為3.39、2.74及及2.79，故有機會借消息追落後。

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滙豐予電力股目標價 上升空間有限

滙豐環球研究發表報告指，去年年底內地電力供需情況緊張，主因工業需求強勁，特別是來自能源集中行業，兼且水電產能減少，不過該行預計此情況將不會持續，內地部份地方政府已出台措施限高耗能企業用電，預期整體能源供需關係將可溫和改善，除非冬天較預期寒冷。

該行又指，部份省份政府正開始實施限電措施，針對化工和鋼鐵業等，以符合國家要求減少傳統電力使用的要求。再者，目前內地煤價高企，令內地發電廠成本大增及影響盈利，雖然發改委已採取措施增加供應，惟近期仍被水浸、礦場意外等因素所影響。

該行重申對中國電力和華潤電力「買入」評級，目標價分別維持為4.4元及23.2元。上周五（24日）兩股分別收報4.1元及22.85元，距離目標價尚有6.8%及1.5%上升空間。

截至今年9月25日，華潤電力（0836）股價表現突出，年初至今的升幅高達約1.7倍。（資料圖片）

伍禮賢：電力股持份者可先分批獲利

不過，電力股今年已水漲船高，餘下來第四季仍有機會進一步上升嗎？光大新鴻基證券策略師伍禮賢認為，目前大部份電力股股價已去到高位水平，短期或仍有小幅上升的空間，但風險亦相對地提高。他並不建議投資者高追，反而應該避之則吉，又建議持份者或可考慮先行分批獲利。

伍禮賢解釋，電力股近期之所以強勢，主要是由於工業生產需求強勁，用電量大增，尤其下半年一向是內地用電高峰期，加上今年淡季不淡，因此電力股的全年業績有被看好的勢頭。正因為需求過剩，才引致中國政府緊急出台限電限產措施。

他又分析指，內地近年一直致力於實現「碳中和」目標，大力提倡使用綠色能源，本月初制定了《綠色電力交易試點工作方案》。綠電交易是以風電、光伏等綠色電力產品為主的中長期交易，與一般電力交易不同，成本相對較高，不過，綠電交易後電能的環境價值同步完成交割，供應商亦能獲得綠電消費認証，以示提供一份社責任。因此，清潔能源股的估值被重估，股價走勢表現亦見穩健。中長期線來看，光伏能源股較為看好。