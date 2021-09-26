Bill Gates諷貝佐斯和馬斯克爭上太空：地球上還有很多事情要做

蓋茨（Bill Gates）在接受採訪的時候對貝佐斯（Jeff Bezos）和馬斯克（Elon Musk）對外太空的探索計劃表示不滿。



中國新浪科技9月26日報道，蓋茨表示：「我不知道，我現在痴迷於解決諸如瘧疾和愛滋病毒等疾病，我經常會在雞尾酒會上談論這些疾病，可能我的這些話題已經讓人們感到厭煩了。當被問到他對一些億萬富翁對太空旅行的興趣的看法時，蓋茨說：「太空？我們在地球上還有很多事情要做呢。」

在採訪中，主持人對蓋茨表示了感謝，稱他是「唯一一個沒有試圖乘坐宇宙飛船逃離地球的億萬富翁」。

一周之前，馬斯克的SpaceX公司剛剛完成了Inspiration4發射任務，這是全球首個全平民機組發射任務。今年7月，貝佐斯和布蘭森（Richard Branson）也將他們的私人飛船開進了太空。雖然這些億萬富翁在太空中只停留了片刻，但這些旅行花費了數十億美元。

貝佐斯和馬斯克都曾大膽地表示，他們計劃利用外太空來抵消地球上的氣候變化問題。馬斯克計劃殖民火星，而貝佐斯則希望將重碳產業轉移到其他星球上。

早些時候，聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）呼籲億萬富翁們多關注地球，他表示富翁們在太空旅行上花費數十億美元，而「地球上還有數百萬人在忍受飢餓」。

無論是馬斯克還是貝佐斯，他們在發射火箭的時候，都遭到了嚴厲的批評，因為人們希望這兩個人繳納更多的稅。美國參議員沃倫（Elizabeth Warren）在ProPublica報道了亞馬遜創始人在2006年至2018年期間至少有兩年沒有繳納任何所得稅後，對貝佐斯的航天飛行提出了批評。

馬斯克的SpaceX、貝佐斯的藍色起源，以及布蘭森的維珍銀河都沒有立即對置評請求做出回應。但是，貝佐斯曾在結束飛行後承認自己的確遭到了批評。他當時表示，針對他的批評「大致正確」。他補充說：「我們必須同時進行，現在地球上還有很多問題，我們需要努力解決它們。同時我們也要着眼於明天，作為一個物種和一個文明，我們必須要這樣做。」

雖然馬斯克本人還沒上過太空，但是他也因為將部分精力放在太空項目上而遭到了批評。

馬斯克一部關於Inspiration4任務的紀錄片中表示：「我認為我們應該把絕大部分的資源用於解決地球上的問題。比如，我們99%以上的經濟應該致力於解決地球上的問題。但是我認為，也許有1%，或者不到1%的東西可以用於延伸地球以外的生命上。」

多年來，蓋茨一直對公共衛生領域有着濃厚的興趣。蓋茨基金會已經為專注於防治瘧疾、艾滋病毒，以及COVID-19疫苗的工作提供了數億美元的資金。