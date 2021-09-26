阿里巴巴宣布投一千億助力共同富裕後　透露最新行動計劃

9月2日，中國網路巨頭阿里巴巴﹙9988﹚宣佈將在2025年前累計投入千億助力共同富裕後，9月26日在中國烏鎮開幕的世界網路大會上，阿里巴巴首席執行官（CEO）張勇發表演講時透露「助力共同富裕」新行動。

綜合媒體9月26日報道，張勇在演講時提出了阿里巴巴圍繞社會責任的兩大戰略：ESG（環境、社會、公司治理）和共同富裕。

張勇稱，阿里巴巴在商業上有三大戰略，那就是內需、全球化、高科技，如今，阿里巴巴提出圍繞社會責任的兩大戰略，希望真正跨越業務邊界，在商業實踐和技術實踐之外，思考如何以平台的力量、技術的力量為社會發展帶來更多的美好，更多的亮色。

談及助力共同富裕，張勇透露兩個具體行動方案。

張勇稱，阿里巴巴一千億助力共同富裕的十項行動計劃正穩步推進。十大行動包括：一是加大科技投入，二是扶持中小微企業成長，三是助推農業產業化建設，四是支持中小企業出海，五是助力高質量就業，六是幫助提高靈活用工群體的福利保障，七是促進城鄉數字生活均等化，八是縮小數字鴻溝，加強弱勢人群服務與保障，九是支持基層醫療能力提升，十是成立200億共同富裕發展基金。

助力共同富裕，各位大佬反應不同（點擊大圖瀏覽）：

+ 1

據其介紹，阿里巴巴將推出「技術普惠人才培養計劃」，面向廣大縣域的中職學生進行職業規劃，培養他們的興趣與技術能力，未來希望能為欠發達地區培養超過20萬的數字化人才，讓他們有機會成為專精尖人才。

同時，阿里將派駐「鄉村振興技術官」到田間地頭去，通過送技術下鄉，希望為縣域提供技術保障、培訓與支持，為鄉村提供更有力的技術人才支撐。這是繼「鄉村振興特派員」之後，阿里巴巴面向鄉村推出的又一「派駐員制度」。在談到如何用共同奮鬥助力共同富裕時，張勇說：「如果我們能夠幫助當地留下人才，授人以漁，就能逐步長出核心產業，帶來持續可見的發展變化。」

9月2日，阿里宣佈將在2025年前累計投入1,000億元人民幣，助力共同富裕。

而另一家中國企業騰訊在宣佈投入500億元人民幣啟動「可持續社會價值創新」戰略後，於8月18日再表態，再增500億元人民幣資金，啟動「共同富裕專項計劃」，在鄉村振興、低收入人群增收、基層醫療體系完善、教育均衡發展等領域提供助力。