多省同時拉閘限電　瀋陽交通燈停電引發塞車

9月26日，東北多地限電引發關注，#東三省用電高峰拉閘限電#、#國家電網客服回應東北多地限電#、#東北限電#等話題登上微博熱搜。

紅星新聞報道，有網友表示，停電已持續了3天，並且時間越來越早，手機也沒有信號。也有網友提到，因為停電導致城市主幹道的紅綠燈無法正常運行，部分商鋪只能點蠟燭營業。

據報道，9月23日以來，東北多地發布限電通知，通知稱，若電力緊張情況沒有緩解，限電工作可能會持續。

據新京報報道，國家電網客服工作人員表示，實際上，東北地區已經首先對非居民執行了有序用電，但是在執行後仍存在電力缺口，目前整個電網有崩潰的危險，才採取了對居民限電的措施。電力供需緊張情況緩解後，會優先恢復居民用電，但目前時間未知。

東北多地限電 瀋陽紅綠燈停電引發擁堵

《證券時報》報道，近幾日，有網友反映，東北多地沒有通知突然停電，已經影響到居民生活。有些地方一天停幾次電，有些地方停電超過12小時。據紅星新聞報道，此次限電情況多為市區、郊區的居民用電。

據悉，9月23日下午16點、17點左右，遼寧瀋陽沈北新區、渾南區多地突發停電，持續到當晚8點至23點不等。

9月23日，瀋陽市瀋北新區和渾南新區部分區域限制供電，有道路因信號燈沒電產生擁堵。

《中國基金報》報道，一份國網瀋陽供電公司的通知顯示，近期，受聯絡線淨受能力下降、煤電價格居高不下導致發電廠出力下降等因素影響，遼寧電網供需形勢趨緊，短時間內存在電力供應缺口。

為緩解電力供需緊缺壓力，保障全社會安全可靠供電，最大限度降低電力緊缺對社會、對客户造成的影響，根據國家《有序用電管理辦法》，經省工信廳批准，23日已對遼寧地區實施有序用電。

執行有序用電後仍存在電力缺口，根據《電網調度管理條例》，將按照《遼寧省2021年度電網事故拉閘序位表》（遼工信電力[2021]171號）對遼寧地區14個市實施事故拉閘限電。

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供電企業將全力保障居民生活、醫院、學校、廣播、電視、電信、交通樞紐等涉及公眾利益和國家安全的重要用户用電。

《央視新聞》報道，遼寧日前召開電力保障工作會議。會議指出，7月份以來，由於發電能力大幅下降，遼寧省電力短缺。9月23日至25日，電力供應缺口進一步增加至嚴重級別。為防止全電網崩潰，東北電網調度部門依照有關預案，直接下達指令執行「電網事故拉閘限電」，用電影響範圍擴大到居民和非實施有序用電措施企業。

會議要求：遼寧省工信廳要保證有序用電實施到位，最大可能避免出現拉閘限電情況。各地方電力運行主管部門避免拉閘限電涉及安全生產、民生和重要用户。電網公司要延長有序用電負荷缺口預測時間和預警等級發布時間，擴大告知範圍，便於用户提前安排用電計劃。發電企業要增加用電高峰時段發電能力。