北水明日後缺席　港股二萬四攻防　中國限電受惠受累股｜財經評論

港股弱不禁風，恒指上周曾一度失守二萬四關口，最後收報24192點，全周跌728點或2.9%，創去年10月底以來新低。今周要關注中國限電情況及北水缺席時間表。

本周港股只有4個交易日，周五（10月1日）為國慶假期，「港股通」將於周三起至下周四（9月29日至10月7日）暫停，而「滬深股通」則在本周五至下周四（10月1日至7日）休市。這即意味北水在明日之後便會暫停，到10月8日才會回歸。

國務院副總理劉鶴以視頻方式出席2021年世界互聯網大會烏鎮峰會，而中國國家主席習近平亦致賀信。（美聯社）

習近平致信烏鎮峰會 恒大汽車取消回A

科技股積弱，阿里巴巴（9988）未能重上150元。不過，國務院副總理劉鶴以視頻方式出席2021年世界互聯網大會烏鎮峰會，而中國國家主席習近平亦致賀信，信中提及要打擊網絡不法行為，真正保護公平競爭和推動創新，並增強數字政府效能，推動軟件產業發展。今日可留意科技股的表現。

另外，恒大汽車 （0708） 宣布終止A股上交所科創板上市計劃。恒大汽車指，經慎重考慮後，公司與海通證券雙方同意終止上市輔導協議，並將會向中國證券監督管理委員會深圳監管局報告，因此建議發行人民幣股份將不再繼續進行。恒大汽車上周五再跌23.4%，報2.23元，年內累跌逾92%。

不過，中海油（0883）則計劃上交所上市，並發行不超過26億股A股，佔公司股本約5.8%。人民幣股份發行完成後，佔中海油經擴大股本約5.5%，所籌集的資金將用作發展公司主營業務，包括多個油田開發項目。

中國限電，信義系雙雙走弱，信義玻璃是連跌八日，由9月1日高位33.7元累跌三成。（新華社）

中國電力「能耗雙控」 信義系走弱

上周電力股大升之際，即傳來中國電力緊張。國家發改委發布《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》，實施「能耗雙控」措施，多省採取「能耗雙控」方式，如江蘇、浙江、廣東等省紛紛對高耗能產業進行限電、停產限制。A股有逾10間公司因而停產，看港股相關製造業公司會否同樣被波及。鋼材、水泥等原材料價格因限產刺激供不應求而漲價，可留意馬鋼（0323）、鞍鋼（0347）、海螺（0914）、中建材（3323）。

反而，部分高耗電的行業則要小心，光伏行業同樣受到波及。目前江蘇、安徽、浙江的部分光伏產業均受到限電影響，多間膠膜、多晶矽生產企業被要求停工限產。信義系雙雙走弱，信義玻璃（0868）和信義光能（0968）上周五分別跌7.3%及2.5%，而信義玻璃是連跌八日，由9月1日高位33.7元累跌三成，考驗7月27日23.04元低位及250天線（約23.2元）。