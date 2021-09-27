貨運壓力海運延至陸運　中歐班列時效延長至超50天

首列「上海號」中歐班列蓄勢待發。日前，上海海關宣佈，經過一個多月的緊張籌備，已完成上海首開中歐班列的通關準備。據悉，首列「上海號」中歐班列將於9月28日從上海閔行站始發，途經阿拉山口、波蘭馬拉，最終抵達德國漢堡。



《證券日報》9月27日報道，「中歐班列是貫通中歐、中亞供應鏈的重要輸運方式之一，對緩解當下國際運力緊張、提升上海全球資源配置能力、強化開放樞紐門户功能具有戰略意義。」上海海關口岸監管處副處長趙鴻琳表示。

今年（2021年）以來，海運運價不斷攀升，令不少外貿企業面臨訂單增長，貨卻發不出去的尷尬局面。展望四季度，在傳統的貨運高峰時段，同時疊加聖誕節相關商品出口需求增長的背景下，中歐班列是否能成為破局的關鍵？

航運龍頭加入中歐班列業務

作為「一帶一路」的重要組成部分，中歐班列是聯繫各方的重要紐帶，為保障國際產業鏈供應鏈穩定暢通、助力國內國際雙循環作出了積極貢獻。

《證券日報》記者從中國國家鐵路集團有限公司（下稱國鐵集團）獲悉，今年以來，中歐班列開行保持強勁增長態勢，截至8月底，累計開行10030列，發送集裝箱96.4萬標箱，按年分別增長32%、40%，往返綜合重箱率達97.9%，較去年提前2個月實現年度開行破萬列。自2020年5月份起連續16個月單月開行千列以上，自2021年5月份起連續4個月單月開行超1300列。

國鐵集團貨運部負責人表示，今年以來，國鐵集團針對中歐班列運輸需求旺盛的情況，不斷完善國內外協調機制，全力承接海運、空運轉移貨源，提高口岸通過能力，加強運輸組織，提升運營效率，為暢通中歐貿易往來持續發揮戰略通道作用。

值得一提的是，今年6月份，集裝箱海運龍頭馬士基宣佈已進入中歐班列業務。馬士基列車運輸項目負責人表示，海上運輸現在經常遭遇物流瓶頸問題，作為替代解決方案，中歐班列服務是一個不錯的選擇，可以通過提高供應鏈的彈性來提供附加值。馬士基認為，火車運輸更容易實現按照預定的時間表送貨，公司已與德國鐵路運營商RTSB建立合作伙伴關係，未來將繼續擴大列車運輸服務。

與此同時，不少外貿企業及相關供應鏈已將運輸方式瞄準了中歐班列。中遠海控半年報稱，公司中歐班列服務繼續為打造更加完善的綜合物流體系以及為對外貿易發展和「一帶一路」建設發揮積極的作用。上半年，公司中歐鐵路班列、西部陸海新通道、中歐陸海快線箱量規模快速增長，按年增幅分別達到54%、79%、20%。

中國國際經濟交流中心經濟研究部副總部長劉向東表示，相較於海運，中歐班列雖然成本略高，但是運輸時間短、集裝箱運輸便利、穩定效率高、受自然環境影響小，特別是對運輸抗疫物資等更加便捷，20天左右的運輸時間僅為海上運輸的三分之一，比海上運輸省時省力，而且更換難度小、裝載速度快。因此，很多企業選擇這一渠道運送貨物。

班列時效延長至超50天

今年以來，國際貿易隨着全球經濟復甦而回升。中國作為貿易大國，海外訂單如雪花般飛向國內的外貿企業。但是集裝箱短缺、港口擁堵等情況導致集裝箱價格上漲，令海運成本不斷攀升。

面對海運不暢的局面，不少面向歐洲的外貿企業自然就將目光投向中歐班列。

浙江省金華市鐵派供應鏈管理有限責任公司（下稱「金華鐵派」）以「一帶一路」沿線中歐班列的國際鐵路運輸為特色，該公司總經理邵斐表示，今年以來，中歐班列的需求高於以往，「因為疫情影響，海運很多貨物發不出去，客户就會選擇從鐵路發。但鐵路資源有限，很難滿足眾多客户需求。」

「目前國外疫情反覆，出口貨物的疫情防控檢測嚴格，並且班列在新疆需要進行換軌，在發貨量增長的情況下確實出現了時效延長的情況。」劉先生告訴記者，最初從發出到站提取大概是15個至18個自然日，今年上半年大概是20個至35個自然日，目前可能最長是50多個自然日。「時效有所延長的情況會在客户下訂單之前提前告知，客户可以根據貨品排期來自主選擇是否需要走中歐班列」。