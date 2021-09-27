人行：穩健貨幣政策要靈活精準　維護房地產市場健康發展

據《路透》報道，人民銀行貨幣政策委員會9月24日召開第三季度例會稱，穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度，保持流動性合理充裕，增強信貸總量增長的穩定性，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，保持宏觀槓桿率基本穩定；維護房地產市場的健康發展，維護住房消費者的合法權益。

人行網站今日（27日）發布新聞稿援引會議稱，當前全球疫情仍在持續演變，外部環境更趨嚴峻複雜，中國經濟恢復仍然不穩固、不均衡，要集中精力辦好自己的事，搞好跨周期政策設計，統籌做好今﹑明兩年宏觀政策銜接。堅持把服務實體經濟放到更加突出的位置，維護經濟大局總體平穩，增強經濟發展韌性。

「健全市場化利率形成和傳導機制，完善央行政策利率體系，優化存款利率監管，繼續釋放貸款市場報價利率改革潛力，推動實際貸款利率進一步降低。」會議稱。

此外，要支持銀行補充資本，提高服務實體經濟和防範金融風險的能力。進一步發揮好再貸款、再貼現和直達實體經濟貨幣政策工具等措施的牽引帶動作用，用好新增3,000億元支小再貸款額度，支持增加小微企業和個體工商户貸款，落實好普惠小微企業貸款延期還本付息政策和信用貸款支持計劃延期工作，綜合施策支持區域協調發展。