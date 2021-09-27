中國多地拉閘限電背後到底怎麼了　網傳文件揭限電原因

近日，中國多地出現「拉閘限電」情況，東北地區甚至出現居民用電被限，9月27日中國國家電網表態稱要最大可能避免出現拉閘限電情況。

綜合媒體9月27日報道，對於造成限電的原因，網傳的一份文件提到，今年中國各地實行了不同程度的有序用電，目的就是要去落後產能，東南亞等國的低端產業訂單大面積迴流，形成了惡性擴張，在增加碳排放的同時也會給中國帶來系統性的金融風險。

網傳文件提到了近期限電原因。（微博＠海默先生）

文件要求，對超出當日用電目標的高耗能企業直接拉閘限電，把企業煤炭和天然氣用量降下來，不能擴大落後低端產能，把碳排放和污染留給中國，為美國做貢獻。

拉閘停電、限產停工背後，除了缺煤缺電之外，「能耗雙控」考核也是原因之一。

2021年1月至8月，中國電力裝機量僅增長9.5%，需求量暴增15%，缺口約2,622億度；2021年1月8月，中國煤炭產量增加6.1%，需求量增長約11%，缺口約4.3億噸。

據國際能源網9月26日發表的文章，今年以來，為實現雙碳目標，對「能耗雙控」、「兩高」管控的考核一直比較嚴格，考核結果會作為當地領導班子的工作考評依據。

所謂「能耗雙控」政策，是指能源消費強度和總量雙控的相關政策。「兩高」項目即高耗能、高排放項目。按照生態環境部分類，「兩高」項目的範圍是煤電、石化、化工、鋼鐵、有色金屬冶煉、建材等六個行業類別。

2021年8月17日，中國發改委公布了《2021年上半年各地區能耗雙控目標完成情況晴雨表》。（微博＠第一財經日報）

據「貝殼財經」9月26日報道，截至9月24日晚，中國國內生產總值（GDP）排名前四的省份中，山東省煙台、淄博，江蘇省徐州、淮安、連雲港、鹽城、泰州、無錫、蘇州；浙江紹興，廣東東莞、佛山、汕頭、揭陽等城市目前已確認有企業接到「停電限產」通知，涉及化纖、水泥、紡織、印刷、冶金、石化、光伏、電鍍等多個高能耗行業。

突如其來的限電措施下，讓一些企業措手不及，有的已臨時限產或臨時停產，廣東揭陽有企業每周「開一停六」。同時也有企業已開始劍走偏鋒地「自救「。

《2021年上半年各地區能耗雙控目標完成情況晴雨表》顯示，在能耗強度降低方面，青海、寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、雲南、陝西、江蘇9個省（區）上半年能耗強度不降反升，被列為紅色的一級預警；在能源消費總量控制方面，青海、寧夏、廣西、廣東、福建、雲南、江蘇、湖北8個省（區）被列為紅色的一級預警。

部分地區仍存在「兩高」項目盲目擴張、能耗總量不降反升等問題，在前三個季度，過度使用耗能指標。比如2020年疫情因素，各地政府向上告急，爭取了不少高能耗項目，如化纖、數據中心等，到今年下半年很多項目悉數投產，導致能耗總量集聚上升，有9個省市竟然雙控指標幾乎都掛紅燈。

按照預警等級，被列為紅色的各個地區政府對本地區的高耗能企業的管控加碼得就會比較厲害。