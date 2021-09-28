與恒大有關？　人行例會罕見提及房地產

中國人民銀行貨幣政策委員會2021年第三季度（總第94次）例會於9月24日在北京召開。

《第一財經》報道，與二季度例會內容相比，此次會議對一些表述進行了微調。對於房地產政策，新增「維護房地產市場的健康發展，維護住房消費者的合法權益」的表述，在貨幣政策方面新提出「加強與財政、產業、監管政策之間的協調，統籌金融支持實體經濟與防風險」。

用好3000億支小再貸款

關於貨幣政策的表述，與二季度相比進行了一些微調，比如新增「用好新增3,000億元（人民幣，下同）支小再貸款額度，支持增加小微企業和個體工商户貸款」等。

會議表示，穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度，保持流動性合理充裕，增強信貸總量增長的穩定性，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，保持宏觀槓桿率基本穩定。

會議還指出，進一步發揮好再貸款、再貼現和直達實體經濟貨幣政策工具等措施的牽引帶動作用，用好新增3000億元支小再貸款額度，支持增加小微企業和個體工商户貸款，落實好普惠小微企業貸款延期還本付息政策和信用貸款支持計劃延期工作，綜合施策支持區域協調發展。

罕見提及房地產

值得注意的是，三季度例會首次提及房地產引發市場關注。

與以往例會內容有所不同，房地產金融在央行貨幣政策季度例會中被提及實屬罕見，這是「房地產」首次在央行貨幣政策委員會的例會中被提及。三季度例會強調，要維護房地產市場的健康發展，維護住房消費者的合法權益。

稍早前（8月19日），人民銀行、銀保監會相關部門負責同志約談恒大集團高管。人民銀行、銀保監會指出，恒大集團作為房地產行業的頭部企業，必須認真落實中央關於房地產市場平穩健康發展的戰略部署，努力保持經營穩定，積極化解債務風險，維護房地產市場和金融穩定；依法依規做好重大事項真實訊息披露，不傳播並及時澄清不實訊息。

此外，距離「三道紅線」政策落地剛滿一年。自去年8月三道紅線政策落地後，房地產行業降槓桿效果明顯。近一年時間以來，「三道紅線」政策效果顯現，超過三成房企成功降檔，淨負債率下降，現金短債比有所提升。但在房地產市場雙向收緊的背景下，部分龍頭房企和中小型房企現金流緊張，面臨較大的財務和經營壓力。

植信投資研究院研究員李曉晴認為，2021年以來，住房金融政策保持高壓態勢，地方政府將進一步規範購房行為，除了對消費貸、經營貸等違規入市資金加大查處力度外，重點整頓「首期貸」「低首期」等行為，導致商業銀行對房企授信周期有所拉長。下半年，在商品房銷售持續放緩的背景下，預計房企的營收增速將有所放緩；與此同時，受房地產貸款集中度、「三道紅線」政策的限制，房企融資也越發困難。這意味着房企將面臨收入和融資前景雙重偏緊的壓力。這對現金流本就緊張的部分龍頭和小型房企而言，其的短期債務和長期償債壓力將進一步加大，行業風險值得關注。