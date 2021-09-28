中國多地限電　電力缺口為何這麼大？　減能限產同時需求急增

從工業限電到民用限電，東北電力緊張帶來的影響已經持續數日。9月27日，東北三省均對電力供應情況作出了回應，國家電網公司也回應稱，將最大可能避免出現拉閘限電情況，堅決守住民生、發展和安全底線。

《北京商報》9月28日報道，華北電力大學教授袁家海表示，「有序用電有分級預案，電網公司不可能不按照程序提前通知的。到了拉閘限電的程度，一定是缺口較大到了影響電網安全的程度」。

國網能源研究院財審所電價室主任張超表示，「我通過遼寧的同事了解到，限電完全按照規程操作，包括國家政策要求、行業標準、國網有序用電管理辦法等。因此如果真影響到居民，很可能是限電規模超過了優先限制的用電規模，只能對居民採取有序用電」。

「當然，由於此次限電緊急，不可避免地會有『通知疏漏』『通知不及時』的問題，這需要電網企業加強有序用電管理，利用多種渠道提前做好通知預警。」張超說。

多地電力供應緊張

目前中國供電形勢不容樂觀。9月26日遼寧召開的電力保障工作會議指出，7月以來，由於發電能力大幅下降，遼寧省電力短缺。9月23日至25日，電力供應缺口進一步增加至嚴重級別。

在湖南省，因電力供應緊張，長沙高新區的同心、芯城科技園等多個園區已建議入駐企業提前放假。廣東全省各市也已啟動有序用電預案，多地工業企業「開三停四」甚至「開二停五」錯峰用電。

為何會出現供電緊張的局面？袁家海認為，缺煤、煤價高、煤電機組虧損不願意發電，是供應側主要原因，東北地區還要再加上新能源出力偏小的因素。

張超也分析稱，目前中國供電受煤炭產能產量限制，燃煤發電供應受限，供給是緊張的。又因為中國疫情恢復、海外訂單入境，用電按年大幅增長。整體來看，電力缺口主因是過去幾年煤炭控產能、限制產量，導致供給側電煤難以快速響應需求增長，同時用電需求增長超預期，兩個原因疊加導致供求錯配。除了煤炭供應影響外，近期風電光伏出力波動明顯，也構成了東北缺電問題。

張超表示，補足電力缺口一方面要恢復一部分煤炭可用產能，提高產量，保障煤炭供應；另一方面還是要做好有序用電管理，堅決按照規程做好管理，減少不必要用電，同時鼓勵民眾節約用電。冬季供暖期即將到來，預計短期內煤炭供應也很難大規模恢復，因此預計電力供需將保持偏緊態勢。

針對當前供電形勢，遼寧、吉林、黑龍江省陸續作出回應，國家電網公司也在9月27日表示，最大可能避免出現拉閘限電情況。強化全網統一調度，合理安排運行方式，服務好發電企業，做到應並盡並。至於具體恢復穩定供電時間等問題，北京商報記者聯繫國家電網公司，截至發稿並未收到回覆。

與能耗「雙控」有關？

對於多地限電現象，有觀點認為，這與近期能耗「雙控」措施不無關係。今年8月，國家發改委印發《2021年上半年各地區能耗雙控目標完成情況晴雨表》，9個省（區）上半年能耗強度不降反升，被列為紅色的一級預警。對此，國家發改委要求這些省（區）督促各地採取有力措施，確保完成全年能耗雙控目標特別是能耗強度降低目標任務。

對於此輪錯峰供電與「雙控」是否有關係，廣東省能源局副局長劉文勝指出，本輪錯峰用電主要是因為高温「加持」電量負荷雙增長、省內機組發電能力有限等因素造成的，並不是因為能耗雙控工作。廣東省堅持依法依規推進能耗雙控工作，避免「一刀切」做法，對未批先建等「兩高」項目依法依規採取停工、停產整改等措施。

多位電網內部人士和業內專家也表示，多地限電與「雙控」措施關係不大，背後的原因是複雜多樣的。

「國家剛剛修訂了『雙控』機制，目的是更加有彈性。所以政策層面上不存在雙碳目標突然收嚴的情況。雙紅燈地區上半年能耗消耗過大，相比去年提前實施有序用電，一是因為電力供應緊張，二是因為要完成全年目標。」袁家海表示，不過他也強調，「地方確實需要優化能源『雙控』機制，不能平時鬆鬆垮垮，最後時刻臨時急剎車交作業，更不能影響民生和經濟正常運行。」

張超也有類似的看法，他也提到，「不排除個別地區為滿足『雙控』要求實施限電，但目前還沒能剖析出哪些地區的限電是以此為主要目的，可能更多的情況是電力供應短缺，『雙控』紅牌是間接原因」。