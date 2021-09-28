Google抨擊歐盟無視蘋果壟斷行為　要求撤銷43億歐元罰款

據《新浪科技》周二（28日）報道，9月27日，Alphabet旗下谷歌公司對歐盟反壟斷監管機構發起抨擊，批評其無視谷歌競爭對手蘋果公司的壟斷行為，並要求歐洲次高法院「普通法院」（General Court）撤銷與其Android操作系統有關的43.4億歐元罰款，這筆罰款的金額創下了歷史紀錄。

在為期5天的聽證會開始之際，谷歌代表向由5名法官組成的歐洲普通法院合議庭表示，Android非但沒有阻礙競爭對手和損害用户，而且在鼓勵競爭方面取得了巨大的成功。

歐盟委員會在2018年對谷歌處以罰款，稱其自2011年以來一直都在利用Android操作系統來打壓競爭對手，以鞏固其在網路搜索領域中的主導地位。

無論歐洲普通法院將對此作出怎樣的裁決，事實是在歐盟反壟斷負責人Margrethe Vestager提出嚴格的新規之後，谷歌、蘋果公司、亞馬遜和Facebook都將不得不在未來幾年時間裏改變其商業模式，以確保它們的對手有一個公平的競爭環境。

谷歌律師Meredith Pickford在法庭上表示，「蘋果公司與Android之間的競爭才是這個行業中真正的競爭態勢，而歐盟委員會對此視而不見。歐盟委員會對市場的定義過於狹隘，並淡化了極其強大的蘋果公司（對市場）施加的強力約束，卻錯誤地判定谷歌在移動操作系統和應用商店領域中佔據主導地位，而實際上谷歌是一個強有力的市場顛覆者。」皮克福德稱，Android操作系統「是競爭力量積極運轉的一個非凡的成功故事」。

歐盟委員會律師Nicholas Khan則對此提出反駁，指出與Android相比，蘋果公司佔據的市場份額很小。他在法庭上表示，「把蘋果公司納入（反壟斷打擊的）考慮範圍並不會改變太多東西。谷歌和蘋果公司追求的是不同的模式。」

Nicholas Khan指出，谷歌的協議強迫手機制造商必須在其Android設備上預裝谷歌搜索、Chrome瀏覽器和谷歌Play應用商店，卻僅向後者支付預裝谷歌搜索的費用，這是不允許競爭的行為。他表示，谷歌佔據的主導地位以及競爭對手面臨的巨大障礙，導致了「對谷歌來說的良性循環，但對其他任何公司來說都是一個惡性循環」。

Android系統供設備製造商免費使用，全球約80%的智能手機上都安裝了這種操作系統。在過去十年時間裏，谷歌在歐盟反壟斷罰款案中累計被罰超過80億歐元。