阿里彈逾6%企上150元　港股全日升291點　假前北水淨流入近60億元

美匯指數報93.42，迫近93.5；美國10年期債息自6月以來首次衝上1.5厘，曾高見1.5131厘，飆6.2個基點。美股隔晚個別發展，標指微跌0.28%，收市報4443點。納指挫0.52%，收市報14969點；道指收市仍升71點或0.21%，報34869點，為連升第4個交易日。



港股方面，恒指周一（27日）收報24208點，微升16點，今早「黑期」升約40點在24200點附近。騰訊（0700）、小米（1810）昨晚均公布公司進行回購；另內地限電措施令很多工廠被迫停產，多個行業大受波及，例如下游造鋼鐵水泥等，部份板塊如資源、電力、汽車均回吐，可密切關注。



【16:10】假前北水淨流入近60億元

港股全日高走，恒生指數全日升291點，收市報24500點；恒生科指收報6231點，升127點或2.09%；恒生國指收報8720點，升136點或1.59%。大市成交額達1,474.75億元，北水淨流入58.88億元。

國際油價急升，一度衝上80美元，「三桶油」持續造好，中海油（0883）全日續飆5.8%，收報8.97元；中石化（0386）升1.8%，收報3.93元；中石油（0857）漲2.08%，收報3.93元。

阿里巴巴（9988）罕有領軍帶挈恒指升113點，全日勁彈6.34%，收報150.9元；美團（3690）漲1.4%，收報251.8元；騰訊（0700）亦升1.12%，收報469.8元。小米（1810）微升0.7%，收報21.9元。

多個板塊出現反彈，物管股碧桂園服務（6098）全日勁升7.15%，收報56.2元；內房股龍湖集團（0960）漲7.04%，收報34.2元；中國海外發展（0688）揚5.91%，收報17.56元；碧桂園（2007）漲5.9%，收報7.73元；華潤置地（1109）亦漲4.36%，收報31.15元。

濠賭股藍籌金沙中國（1928）全日漲3.63%，收報15.4元；銀娛（0027）漲0.77%，收報39.1元。

汽車股亦反彈，吉利（0175）全日升2.28%，收報22.45元；比亞迪（1211）平收，報242.2元；長汽（2333）微升0.17%，收報28.9元。

資源板塊亦造好，電力股、燃氣股、煤炭股等均普遍反彈。

【14:17】快手、網易齊漲6%

恒指午後維持400點左右的升幅，現報24614點，升405點或1.68%，恒生科指漲153點或2.52%，報6257點，恒生國指報8771點，升187點或2.19%。

阿里巴巴（9988）午後升幅一度超過7%，高見153元，現報151.8元，升7%，成交額達36.56億元。快手（1024）反彈6.6%，報86.8元。網易（9999）也升6%，報135.5元。

中海油（0883）亦漲5.4%，報8.94元。

【12:05】碧服飆逾9%冠藍籌

港股半日反彈強勁，一度飆升446點，高見24654點，重上10天線，中午收報24561點，漲352點或1.46%，恒生科指亦漲114點或1.88%，午報6218點，恒生國指午報8755點，升171點或2%，大市半日成交額達760.26億元。

ATＭ領港股漲187點，阿里巴巴（9988）半日勁彈6%，午報150.4元；美團（3690）漲2.17%，午報253.8元；騰訊（0700）亦升1.8%，午報473元。小米（1810）微升0.23%，午報21.8元。

多個板塊出現反彈，物管股碧桂園服務（6098）半日勁升9.7%，午報57.55元；內房股龍湖集團（0960）漲8.45%，午報34.65元；中國海外發展（0688）揚7.24%，午報17.78元；碧桂園（2007）升6.3%，午報7.76元；華潤置地（1109）亦升5.2%，午報31.4元。

濠賭股藍籌金沙中國（1928）半日漲3.5%，午報15.38元；銀娛（0027）無升跌，午報38.8元。

汽車股亦反彈，吉利（0175）升近3%，午報22.6元；比亞迪（1211）漲1.8%，午報246.6元；長汽（2333）揚2.6%，午報29.6元。

中海油（0883）續揚2.5%，午報8.69元，連升4日。

【11:44】內地限電 推動力煤期貨再急升

內地動力煤期貨再急升，更突破每噸1,300元人民幣大關，今早一度升至1,324.4元人民幣，炒高7.55%。

煤炭股急升。兗煤（1171）一度抽高10.8%，見15.42元；神華（1088）現報5.2%；中煤（1898）彈高6.15%；恒鼎實業（1393）曾爆升22%，高見0.52元，現升8.24%，報0.46兀；南戈壁（1878）漲5.33%，報1.78元。

【11:25】ATM領軍 阿里巴巴漲近6%

恒生指數一度飆升446點，高見24654點，重上10天線。恒生科指漲2%，報6225點，跑贏大市。ATM領軍，阿里巴巴（9988）漲近6%，現報150.8元，成交額達21.77億元。騰訊（0700）漲1.8%，報473元；美團（3690）升2.2%，報253.8元。

藥明生物（2269）亦大漲逾4%，報126.8元。

融創中國（1918）大升18.8%，報15.4元。碧桂園服務（6098）飆升逾一成，報58元。

【10:53】阿里巴巴漲半成 重上150元

恒生指數最新升逾400點或1.65%，報24609點，恒生科指亦漲112點或1.84%，報6216點，大市成交額暫為559.37億元。

阿里巴巴（9988）續揚逾半成，報150.2元。

華潤置地（1109）曾彈升逾8%，高見32.4元，現報31.85元，仍漲6.7%；碧桂園（2007）亦漲7.1%，報7.82元；碧桂園服務（6098）升8.7%，報57元，中國海外發展（0688）升7.5%，龍湖集團（0960）漲6.6%。

【10:00】濠賭股全線反彈

澳門全民檢測未見陽性報告，濠賭股全線反彈，其中藍籌股金沙（1928） 彈4.6%，報15.54元；銀娛（0027）升1.5%，報39.4元。

【09:52】汽車、體品個股反彈

電動汽車股個別走，吉利（0175）漲1.4%，報22.25元；廣汽（2238）漲1%，報7.06元；比亞迪（1211）先升後跌，現報241.6元，跌0.3%；長汽（2333）亦跌0.17%，報28.8元。

體品股同樣個別走，安踏（2020）升2.8%，報143元；滔博（6110）升0.35%，報8.56元；361度（1361）則跌0.27%，報3.68元；特步（1368）跌1.5%，報10.44元；李寧（2331）挫2.44%，報85.85元。

恒指現報24397點，升188點或0.78%。

【09:43】融創中國飆逾12%

阿里巴巴（9988）續揚4.4%，報148.2元；快手（1024）彈升4.7%，報85.2元。

融創中國（1918）彈升12.35%，報14.56元。

恒生指數最新升193點或0.8%，報24402點，恒生科指亦漲72點或1.19%，報6176點。

【09:35】阿里、快手彈逾3%

阿里巴巴（9988）開市後續揚3.5%，報146.9元；快手（1024）彈升3.7%，報84.4元。

【09:30】奧園高開逾半成 獲李家傑入股

中國奧園（3883）向主席郭梓文及恒基﹙0012﹚聯席主席李家傑配股，籌約10億元，該股今早高開5.56%，報3.99元。

是次配股價為3.708元，李家傑及郭梓文認購奧園新股份將分別佔擴大已發行股份總數約 3.64%及5.46%。

【09:20】恒生指數高開114點

恒生指數高開114點或0.47%，報24323點；恒生科指高開47點或0.77%，報6150點；恒生國指開報8616點，升32點或0.38%。大市成交額達26.86億元。

供不應求關係，國際油價持續造好。中石油（0857）微升1.04%，報3.89元；中石化（0386）漲0.26%，報3.87元；中石油（0883）高開1.18%，報8.58元。

中國恒大（3333） 高開3.14%，報2.63元，恒大物業（6666）微升0.67%，報4.5元，恒大汽車（0708）微彈1.5%，報2.05元。

騰訊（0700）高開0.52%，報467元；美團（3690）高開1.45%，報252元；阿里（9988）彈升2.5%，報145.4元；小米（1810）微升0.23%。

滙豐（0005）上揚2.4%，報41.25元；平保（2318）亦升0.94%，報54.45元。