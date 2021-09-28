債息美元升港股力守二萬四　油股航運要關注｜財經評論

港股走勢反覆，昨升僅16點，報24208點。今日十一中國國慶前，北水最後交易的一日，其後要到10月8日才會恢復。外圍美債美元上升，港股又未見動力，加上欠缺北水和中國限電影響，恒指宜守二萬四水平。



外圍美債美元上升，美國10年期債息自6月以來觸及衝上1.5厘，現處約1.48厘。美匯指數升至93.4水平，挑戰8月20日93.7高位。美國芝加哥聯儲銀行總裁埃文斯（Charles Evans）預料，美國經濟將很快達到聯儲局開始縮減購債計劃的門檻，但要到2023年較後時間才有理由加息。

美股昨個別發展，道指收市仍升71點或0.2%，報34869點，為連升第4個交易日。標指跌0.3%，收市報4443點。納指挫0.5%，收市報14969點，為連跌兩個交易日。

國際油價繼續上升，紐約期油自7月來首次突破每桶75美元。（路透社）

原油升穿75美元 中海油回A彈5%

石油供應緊張，英國石油（BP）承認旗下三分一油站已無二個主要等級汽油供應，英國汽油零售商協會（PRA）更透露，旗下近5,500個獨立商戶顯示，50%至90%商戶已報稱燃料耗盡，並預測剩餘商戶亦將用完。

國際油價繼續上升，紐約期油自7月來首次突破每桶75美元，升2.4%，收市升2%，報75.45美元。布蘭特期油漲1.8%，收市報79.53美元，創2018年以來新高。高盛上調今年年底布倫特原油價格至每桶90美元。中海油（0883）連同回A股事宜，提振股價昨日大升5.1%，中石油（0857）昨升1.3%，中石化（0386）升0.5%。今日可繼續關注油股表現。

中國指，國際航運集裝箱「一箱難求」的情況目前已經基本得到緩解，航運股昨日大跌。

貨櫃短缺緩解 航運大跌需留意

中國交通運輸部新聞發言人、政策研究室負責人孫文劍表示，隨著中國新造箱產能釋放，空箱周轉加快，國際航運集裝箱「一箱難求」的情況目前已經基本得到緩解。航運股昨日大跌，海豐（1308）跌14.4%，中遠海控（1919）跌14.3%，太平洋航運（2343）跌10.8%，東方海外（0316）跌10%。

傑富瑞表示，集裝箱現貨運價連續第三週漲幅放緩，但預料運價仍未見頂，估計在聖誕節的航運窗口關閉之前，可能是10月底，由於港口擁堵持續惡化，料相關費率將會上漲。過去一年航運股大升，如今會否已見周期頂部，需密切關注。