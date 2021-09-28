羅致光據報提倡研強積金自動或強制轉年金

政府曾在2018年的《施政報告》公布取消強積金對冲方案，並希望在通過法例後兩年實施。不過及後勞工處指會延至下一屆立法會提交法例草案。據《星島日報》報道，政府最快將於明年1月，向新一屆立法會提交取消強積金對沖的條例草案。勞工及福利局局長羅致光認為，通過草案的挑戰相當大，因涉及勞資利益、修改多條法例，範疇甚廣，預料新一屆立法會審議過程亦不會「順風順水」。

羅致光解釋，取消強積金對沖要修改的法例相當多，而且相當複雜，涉及有關議題並非政治光譜的差異，而是商界與勞工層面的利益差異。當中爭議點在於如何去取消，涉及僱員權益及僱主可能要負擔的壓力，他預期審議過程仍須處理有關矛盾和爭議。他補充指，如果明年香港經濟有所回暖，或有機會成功通過。

加強公共年金與強積金配合

羅致光認為，政府仍須繼續加強退休保障工作，須研究加強公共年金與強積金配合。他提及到可行的方案有三，當中，可研究是否強制退休員工將強積金轉成年金；亦可將強積金自動轉成年金，若退休者不願意可自行再提取；第三種方法是維持現時情況，用不同方法鼓勵更多人購買年金。

他又坦言，有關年金工作與目前的勞福局沒有直接關係，不過，若退休保障不足，最終壓力將落在福利制度上，包括綜援系統及長者生活津貼。他續指，明年的修例工作集中處理取消對沖的工作，不會存在與年金掛鈎的伏筆，期望下屆政府能著手研究相關制度。