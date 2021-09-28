美國天然氣價格飆升　創2014年初新高　帶挈燃氣股急抽升

天然氣價格不斷上漲，美國天然氣期貨價格周一（27日）大漲12%，創下2014年初以來新高的同時，也創下了今年2月以來最大的單日漲幅。天然氣概念股於AH市場均炒上，尤其上游燃氣股。

昆侖能源（0135）曾急升6.6%，高見8.35元，現仍漲5.5%，報8.26元；新奧能源（2688）漲5.4%，報127.8元；中國燃氣（0384）揚4.7%，報22.15元；「三桶油」亦靠穩，中石油（0857）升0.52%；中海油（0883）漲1.5%；中石化（0386）走高1.3%。中遠海能（1138）升幅更達18.2%。

A股方面，迪森股份（深圳：300335）漲14.22%，海默科技（深圳：300084）漲近11%，惠博普（深圳：002554）、石化機械（深圳：000852）、廣匯能源（上海：600256）、水發 （上海：603318）漲停，恒泰艾普（上海：300157）漲超7%，洲際油氣（上海：600759）漲5%，新天然氣（上海：603393）、首華燃氣（上海：300483）漲超4%。

美國天然氣價格急升至逾七年半高位。根據《彭博》報道，今年以來歐洲面臨天然氣短缺問題，導致天然氣價格飆漲約5倍、逼近新高，進口成本激增，多國電費被迫調高，同時迫使物價上漲。